Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado

Una confusión se ha generado en los comerciantes del mercado Cerro Colorado de la ciudad de Juliaca, tras difundirse un presunto audio en el que se estaría exigiendo el pago de determinados montos para la instalación de equipos y demás, a pesar que desde Electro Puno se había advertido previamente que no se realizaría ningún tipo de cobro.

El audio sería atribuido al administrador del mercado, quien estaría solicitando el pago para instalar equipos en el nuevo local de contingencia, además, para supuestamente evitar operativos.

La expresidenta del establecimiento, Esperanza Ortega, dijo que ello deberá ser evaluado, pero señaló que a los comerciantes de venta de carne se les habría exigido una cuota de 100 soles para la instalación de energía eléctrica.

“Aun así, algo de cinco o seis comerciantes de venta de carne no tienen luz. Luego dijeron que teníamos que poner una cuota de 480 soles para la instalación del servicio, porque se iban a adquirir cables y demás, pero solo quedó en un anuncio”, agregó.

Ante ello, dijo que se han generado malos entendidos, puesto que, al acercarse a Electro Puno, estos le dijeron que no tenían que realizar ningún tipo de pago y que recién cuando se tenga el nuevo mercado, tendrían que pagar por derecho de traslado.

“Ese pago no pasaba de 50 soles, yo creo que nos han querido sorprender, porque incluso el ingeniero que trajo la junta directiva nos ha amenazado diciendo que si no pagamos, en el nuevo mercado no nos van a dar luz”, agregó.