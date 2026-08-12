JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023

La bancada de Juntos por el Perú (JP), pedirá la derogatoria de tres leyes pro crimen, además de la denominada “Ley Rospigliosi” que otorga impunidad a policías y militares, también pedirán la conformación de comisiones para que las víctimas de las protestas sociales encuentren justicia.

El diputado por Puno, César Tito Rojas, señaló que estos pedidos serán formalizados y presentados ante las comisiones que correspondan dentro de la Cámara de Diputados una vez que estas se constituyan.

Dijo que en la misma línea estarían las bancadas de Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, por lo que confió en su aprobación dentro de la cámara baja, pero admitió que esta podría ser rechazada en la Cámara de Senadores.

Detalló que además de la derogatoria de leyes, ellos formalizarán otro pedido para conformar una comisión especial de investigación, con el objetivo de llegar a la verdad tras los hechos ocurridos en 2022 y 2023.

Aunado a ello, se pedirá justicia para las víctimas de las protestas sociales y se plantearán iniciativas legislativas para resarcir a los que hoy y hace más de tres años, buscan justicia.

En otro momento, demandó que se constituya también una comisión especial con los tres niveles de gobierno para enfrentar el Fenómeno El Niño, pero con incidencia en el altiplano, donde se prevén sequías, lo que afectará al sector agropecuario.