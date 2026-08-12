Poder Judicial Ordena Devolver Terreno Del Campo Ferial: mientras gerente regional Richard Gómez desconoce el conflicto

La sentencia favorece a la cooperativa tras un proceso iniciado por la propiedad del predio; FEGASUR 2026 mantiene incertidumbre sobre el terreno

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 12/08/2026

El Poder Judicial ordenó devolver 16 237 m² del Campo Ferial FEGASUR a la Cooperativa La Kantuta, mientras el GORE Puno desconoce el litigio

Foto: ERPQ

El Poder Judicial ordenó la devolución inmediata de un terreno del Campo Ferial Fegasur-La Capilla en Juliaca. La Cooperativa de Vivienda La Kantuta Ltda. ganó el proceso de reivindicación contra el Estado. La sentencia obliga a restituir 16,237.19 metros cuadrados.

Litigio

El conflicto inició porque la cooperativa compró el terreno al Estado en 1990. La Escritura Pública N° 2991 acredita la adquisición legal ante notario. Los registros públicos inscribieron la propiedad en la Partida Electrónica N° 02002897.

En 1992 la cooperativa fue despojada por denuncias de falsificación documental. La administración provisional pasó a FONGAL Puno y luego a la Dirección Regional Agraria. El Estado ocupó el predio sin título válido que respalde su permanencia.

Sentencia

El proceso judicial concluyó de forma definitiva en 2022. Las apelaciones y el recurso de casación fueron rechazados por las instancias superiores. El Auto Final de Ejecución confirmó la orden para restituir el Lote B a sus propietarios.

Las entidades demandadas fueron declaradas rebeldes en una etapa procesal. El Expediente 00362-2022-0-2111-JR-CI-02 ordena cumplir la entrega de forma inmediata. La ejecución forzada procederá si persiste la negativa del Gobierno Regional.

Desconocimiento

El gerente regional de Desarrollo Agrario Richard Wilson Gómez Palacios admitió desconocer el litigio. El funcionario aseguró que el GORE Puno no recibió notificación formal del Poder Judicial. Sin embargo, existen dos fallos favorables a la cooperativa demandante.

El gerente tampoco precisó el área total del campo ferial ni el terreno comprometido. Ante las preguntas de la prensa sobre la garantía para Fegasur 2026 el funcionario abandonó la entrevista. La feria se realizaría en septiembre pese a la incertidumbre legal existente.

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