Centenario de Juliaca reduce gasto con cofinanciamiento: S/ 280 mil costara las 100 actividades 

Instituciones y empresas financiarán parte de las actividades, mientras el programa incluirá congresos, festivales, concursos nacionales y eventos deportivos

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 12/08/2026

Juliaca ejecutará más de 100 actividades por su centenario con S/284 mil, informó Yair Guzmán; auspicios privados reducirán el gasto municipal

Foto: ERPQ

El jefe de imagen institucional Yair Guzmán Madariaga anunció el presupuesto centenario. La Municipalidad Provincial de San Román ejecutará más de cien actividades con S/ 284 mil. El monto disminuyó drásticamente gracias al aporte privado.

Cofinanciamiento

Las instituciones participantes y el sector privado financiarán la mayoría de eventos. Cada organización consiguió auspiciadores y patrocinios propios para sus actividades. El gasto municipal se redujo considerablemente para el centenario de Juliaca.

Guzmán Madariaga explicó que el equipo centenario solicitó este monto específico. El listado oficial fue presentado de forma digital y física en la Plaza de Armas. La población conoció el programa completo durante la entrega oficial del lunes.

Preparación

Las instituciones sociales deportivas y académicas se prepararon durante dos años. Los jóvenes también socializaron sus propuestas con la municipalidad para integrar el listado. Las organizaciones consiguieron financiamiento externo para sus respectivas actividades conmemorativas.

El programa oficial se distribuirá el domingo seis de setiembre. Ese día se celebra la creación política de la provincia de San Román. La sesión solemne será abierta por primera vez en la Plaza de Armas de Juliaca.

Actividades

La próxima semana inicia el segundo Congreso Nacional de la Pandilla Puneña. El sábado cinco de setiembre se realizará un amanecer calcetero con la UGEL San Román. La Virgen de la Mercedes recibirá una nueva corona como patrona de la ciudad.

El deporte incluye campeonatos nacionales de tenis de mesa y paleta frontón. El festival Celebremos Juliaca presentará delegaciones de Bolivia y Chile. El concurso nacional de bandas alcanzó categoría nacional y recibirá al Macro Sur en octubre.

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