Puno: Hallan medicinas vencidas en 2 boticas y retienen a 2

Las intervenciones ocurrieron en los jirones Bolívar y Jorge Basadre, donde autoridades incautaron productos vencidos y abrieron investigaciones

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 12/08/2026

Policía halla medicamentos vencidos en dos boticas de Puno y retiene a dos responsables durante operativo conjunto por presunto delito sanitario

Foto: Difusión

La policía halló medicamentos vencidos en 2 boticas de la ciudad de Puno, durante un operativo conjunto con la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas, el caso quedó bajo investigación por afectar la salud pública.

El personal policial y especializado realizó controles en los establecimientos ubicados en los jirones Bolívar y Jorge Basadre, donde revisó las fechas de expiración de los productos farmacéuticos ofrecidos al público.

La primera intervención se realizó en la “Botica Virgen de Guadalupe”, ubicada en el jirón Bolívar, donde los agentes encontraron productos farmacéuticos con fecha de expiración vencida.

Después, el operativo llegó a la “Botica S&M Virgen de la Candelaria”, situada en el jirón Jorge Basadre, allí también se hallaron medicinas que ya habían superado su fecha de vencimiento.

Las autoridades retuvieron a 2 mujeres, quienes manifestaron ser responsables de los establecimientos al momento de la intervención, ambas permanecieron a disposición de las investigaciones correspondientes.

El caso quedó vinculado, de manera preliminar, con un presunto delito contra la salud pública, según el artículo 294-B del Código Penal, las diligencias continuarán para determinar responsabilidades.

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