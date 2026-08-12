UNA Puno aclara que matrícula 2026 II no puede estar sujeta a cobros extra

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno aclaró que la matrícula del semestre académico 2026 II no debe estar condicionada a ningún pago adicional distinto a los montos oficiales establecidos por la propia casa de estudios.

El Vicerrectorado Académico recordó que a las y los estudiantes solo les corresponde cancelar los conceptos que figuran en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la universidad, donde se detallan las tasas autorizadas.

La autoridad universitaria precisó que cualquier cobro fuera de lo establecido en ese documento no tiene respaldo institucional, por lo que no puede exigirse como requisito para efectuar la matrícula en el presente semestre.

El comunicado también señala que la matrícula es un derecho del estudiante que se ejerce cumpliendo los requisitos académicos y administrativos formales, sin incluir aportes para festividades u otras actividades ajenas al procedimiento oficial.

El Vicerrectorado Académico pidió a la comunidad estudiantil mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Universidad Nacional del Altiplano, como la página web y las cuentas institucionales, para evitar malos entendidos.

Finalmente, la universidad exhortó a que cualquier duda o irregularidad sobre cobros sea consultada o reportada por los estudiantes en las oficinas correspondientes, con el fin de garantizar un proceso de matrícula ordenado y transparente.