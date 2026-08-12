Juliaca: choque de automóvil y tricimoto deja como saldo dos heridos

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Andrés Avelino Cáceres e Hipólito Unanue; la Policía investigará las causas y responsabilidades

Ivan Coari
Ivan Coari 12/08/2026

Un automóvil y una tricimoto chocaron en Juliaca y dejaron dos heridos; Serenazgo los trasladó al Hospital Carlos Monge Medrano para atención

Foto: IRSC

La imprudencia de algunos conductores volvió a generar un grave accidente de tránsito en Juliaca, esta vez en la intersección de las avenidas Andrés Avelino Cáceres e Hipólito Unanue, donde un vehículo blanco y una tricimoto chocaron y dejaron a dos personas heridas.

El accidente fue reportado al promediar las 10 horas de la mañana de este miércoles, donde el conductor de la tricimoto y a una joven pasajera de aproximadamente 25 años resultaron heridos producto de la fuerte colisión.

A la zona se aproximó el personal de Serenazgo y brindó apoyo a los afectados y coordinó su traslado al Hospital Carlos Monge Medrano, donde ambos quedaron bajo atención del personal médico, debido a las lesiones que sufrieron tras el fuerte impacto.

El choque ocurrió entre un vehículo de color blanco, con placa Z1D-148, y una tricimoto sin placa de rodaje, sin embargo, todavía no se ha establecido cuál de los conductores habría provocado la colisión, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del accidente.

Asimismo, las autoridades competentes realizarán las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades, mientras los dos heridos reciben atención médica, testigos indicaron que la unidad vehicular imprimía velocidad, mientras que otros señalaban que fue la tricimoto que cruzó de manera imprudente.

Ambas unidades presentaron fuertes daños materiales y fueron trasladados a la dependencia policial, aunque las causas y responsabilidades del caso aún deben ser establecidas por las autoridades encargadas de la investigación.

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