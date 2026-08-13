Juliaca: capturan a pareja de sujetos que habrían robado el celular a un varón ebrio

Los agentes recuperaron el equipo y hallaron otros tres celulares en poder de la mujer, mientras ambos fueron trasladados a la comisaría

Ivan Coari
Ivan Coari 13/08/2026

Serenazgo de Juliaca intervino a una pareja acusada de robar un celular a un varón ebrio cerca del estadio Guillermo Briceño Rosa Medina

Foto: IRSC

Dos personas fueron intervenidas la mañana de este jueves 13 de agosto, luego de que vecinos alertaran a Serenazgo sobre la presunta sustracción de celulares a un ciudadano que dormía en un parque, cerca del estadio Guillermo Briceño Rosa Medina, en Juliaca.

Según información preliminar, una vecina observó a una pareja manipulando las pertenencias del agraviado y avisó a los serenos, quienes acudieron al lugar e intervinieron a ambos, mientras el varón habría intentado escapar y arrojado un celular debajo de un vehículo.

El agraviado indicó que se encontraba descansando cuando los intervenidos se acercaron y habrían intentado sacar su teléfono, además señaló que no conocía a la pareja, mientras los agentes recuperaron el equipo y continuaron con la intervención en el lugar.

El subgerente de seguridad ciudadana Arturo Chávez Chávez señaló que los serenos actuaron de inmediato y encontraron a los intervenidos cuando presuntamente escapaban, además afirmó que tenían varios celulares y que las imágenes registradas por el personal serán entregadas a la Policía Nacional.

Durante la intervención, los serenos encontraron tres teléfonos celulares en poder de la mujer, mientras el equipo que habría sido sustraído al agraviado fue recuperado y los intervenidos fueron trasladados junto con la víctima a la Comisaría Sectorial de Juliaca.

Los dos intervenidos quedaron a disposición del Área de Delitos para las diligencias correspondientes, mientras el personal de Serenazgo exhortó a la población a tomar precauciones cuando consume bebidas alcohólicas, debido a los riesgos que puede enfrentar al quedarse dormida o expuesta en espacios públicos.

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