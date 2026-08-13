Juliaca: Transportista denuncia despido arbitrario por negarse a cobrar pasaje alto

El conductor de la línea n° 1, Edgar Quispe Huamaní denunció un despido arbitrario en Juliaca, provincia de San Román. Un presunto gerente ilegal de la empresa “Virgen de las Mercedes” Línea 1 lo expulsó por negarse a cobrar S/ 1.30 a los pasajeros sin acuerdo previo.

Conflicto

Quispe señaló que Winston Cruz Melendoni Yahuar se presenta como gerente desde hace tres semanas. El conductor afirma que Cruz no cuenta con personería jurídica reconocida y solo sería un conductor más de la ruta.

El incidente ocurrió en La Rinconada, donde Cruz le exigió colocar el nuevo tarifario. Quispe pidió una reunión de consenso, pero recibió una negativa tajante. “Acá las órdenes se cumplen”, le respondió el supuesto gerente.

Despido

La negativa del conductor provocó su expulsión inmediata de la empresa. Cruz le dijo que si no quería cobrar el pasaje alto debía retirarse. Quispe trabajó más de cuatro años con el mismo vehículo.

La propietaria del vehículo fue condicionada para no permitirle trabajar. El controlador le negó la salida a las 05:00 horas del día siguiente. Quispe quedó sin empleo junto a su cobradora.

Impacto

El conductor explicó que anteriormente cobrar S/ 1.30 generó problemas con los usuarios. Su cobradora fue maltratada por los pasajeros cuando aplicaron esa tarifa en rutas urbanas.

La denuncia refleja una práctica que se repetiría en otras empresas de Juliaca. El combustible subió a S/ 24 con pronóstico de alcanzar los S/ 30. Fidel Salas Zapana, presidente de Ordet, avala el posible incremento.

El incremento del combustible a S/ 24 desató una ola de alzas tarifarias en el transporte urbano de Juliaca. La empresa Virgen de las Mercedes Línea Uno despidió a un conductor por negarse a cobrar S/ 1.30 sin consenso.

Contexto

Distintas empresas de transporte urbano en Juliaca elevan el pasaje de S/ 1 a S/ 1.30. El presidente de Ordet, Fidel Salas Zapana, confirmó que el combustible podría alcanzar los S/ 30 en los próximos días.

La empresa Las Mercedes Línea Uno, conocida como línea Limón, aplica esta medida unilateralmente. El conductor Edgar Quispe Huamaní denunció que un presunto gerente le impuso el nuevo tarifario sin permitir una reunión entre transportistas.

Denuncia

Quispe relató que Winston Cruz Melendoni Yahuar se presenta como gerente desde hace tres semanas. El conductor asegura que Cruz no tiene personería jurídica reconocida y solo sería un conductor más de la ruta.

El incidente ocurrió en La Rinconada, donde Cruz le ordenó colocar el tarifario. Quispe solicitó un acuerdo colectivo, pero recibió una negativa rotunda. “Acá las órdenes se cumplen”, le respondió el supuesto gerente.

Consecuencia

La negativa del conductor provocó su expulsión inmediata de la empresa. Cruz le dijo que si no quería cobrar el pasaje alto debía retirarse. Quispe trabajó más de cuatro años con el mismo vehículo.

La propietaria del vehículo fue condicionada para no permitirle trabajar. El controlador le negó la salida a las 05:00 horas del día siguiente. Quispe quedó sin empleo junto a su cobradora, quien también fue maltratada por pasajeros en ocasiones anteriores.