Puno: Se salvan de ir a la cárcel: Jueza rechazo prisión contra alcalde de Puno y otros investigados por caso «Mandachitos»

El Poder Judicial de Puno declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el alcalde, Javier Ponce Roque, el ex gerente de transportes Danny Guerra Bueno, el regidor Jonathan Cristian Guerra Monzón y otros, rechazando la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en la investigación conocida como el caso «Los Mandachitos de la Corrupción».

La jueza María Candelaria Morales Segura, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, determinó que no se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal para dictar la medida solicitada.

La Fiscalía Anticorrupción, tras conocer el fallo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, manifestó su disconformidad con la decisión judicial y confirmó formalmente que interpondrá un recurso de apelación ante el tribunal correspondiente en los próximos días.

Restricciones judiciales y apelación fiscal

El caso ‘Los Mandachitos de la Corrupción» también involucra a otros siete investigados, Danny Guerra Bueno, Freddy Gallegos Flores, Giancarlo Quispe Pérez, Eva Mamani Choque, Alan Murillo Laura y Jonathan Guerra Monzón, todos beneficiados con la misma resolución.

Los siete investigados afrontarán comparecencia con restricciones durante 24 meses, pagarán una caución de cinco mil soles cada uno de ellos, y no podrán salir de la región Puno sin autorización judicial expresa del juzgado correspondiente. Los investigados también tienen prohibido comunicarse con testigos, peritos o coimputados durante el proceso.

En tanto, los siete investigados continuarán el proceso en libertad, pero bajo reglas de conducta y restricciones. La Fiscalía Anticorrupción podrá apelar la decisión, por lo que el caso continuará en evaluación judicial.