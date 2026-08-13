Dirigente propone medida de protesta por alza de combustible y pide urgente reunión dirigencial para tomar decisiones

Juan Zapata advierte impacto en la canasta familiar y coordinará con dirigentes de Ilave para definir acciones contra el incremento

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 13/08/2026

Cuatro Zonas de San Román plantean una protesta regional por el alza del combustible hasta S/ 26 y exigen reunión multisectorial urgente

Foto: ERPQ

El presidente de las Cuatro Zonas de San Román, Juan Zapata Chambilla, pidió que la dirigencia multisectorial se reúna urgente en Juliaca. El objetivo es decidir si se realiza una protesta regional o preventiva contra el incremento del combustible que actualmente está en a S/ 24 a 26 soles.

Alza

Zapata afirmó que el alza del petróleo y la gasolina perjudican la canasta familiar. El dirigente compró combustible a S/ 26 el galón y advirtió que los productos subirán en una semana.

El presidente de La Organización de Transportistas (Ordet) pronosticó que el precio podría elevarse hasta los S/ 30 o S/ 32. Zapata consideró que el incremento del pasaje no es la única solución porque afecta a la población que trabaja día a día.

Protesta

El dirigente recordó que Pucallpa, Arequipa y Loreto ya se levantaron contra el abuso. “¿Qué esperamos nosotros para coordinar y también levantarnos?”, cuestionó Zapata Chambilla ante los medios.

Zapata coordinará hoy con dirigentes de Ilave para convocar una reunión multisectorial. El presidente de Cuatro Zonas pidió apoyo a las protestas de otras regiones sin actitudes mezquinas.

Solución

El dirigente criticó que el mensaje presidencial no mencionó a la región Puno. “La paciencia no es agarrar el combustible a 26 soles”, declaró Zapata, quien exigió soluciones al Gobierno central.

Los transportistas son considerados directamente afectados y deben propulsar la medida. Zapata confirmó que las Cuatro Zonas están dispuestas a participar en una convocatoria de protesta

 

Etiquetas:
Reynaldo Puma

Recomendado

Puno: Más de 3 000 ciudadanos fueron sorteados como miembros de mesa Chucuito

Puno: Más de 3 000 ciudadanos fueron sorteados como miembros de mesa

Ananea: Capturan a dos policías acusados de pedir coma a sujeto intervenido por tenencia de arma de fuego S.A. de Putina

Ananea: Capturan a dos policías acusados de pedir coma a sujeto intervenido por tenencia de arma de fuego

Juliaca: capturan a pareja de sujetos que habrían robado el celular a un varón ebrio Juliaca

Juliaca: capturan a pareja de sujetos que habrían robado el celular a un varón ebrio

Juliaca: Exigen a candidatos exponer planes y propuestas para solucionar problemas sociales Juliaca

Juliaca: Exigen a candidatos exponer planes y propuestas para solucionar problemas sociales

Juliaca: Vecinos de tres urbanizaciones exigen celeridad en inicio de proyecto de pavimentación Juliaca

Juliaca: Vecinos de tres urbanizaciones exigen celeridad en inicio de proyecto de pavimentación

Exhortan a la población a participar de II simulacro para este viernes 14 desde las 3 de la tarde Puno

Exhortan a la población a participar de II simulacro para este viernes 14 desde las 3 de la tarde

Pobladores de Pisacoma, Kelluyo y Huacullani exigen culminación de carreteras al gobierno regional Chucuito

Pobladores de Pisacoma, Kelluyo y Huacullani exigen culminación de carreteras al gobierno regional

Puno: Autoridades de Huancané exigen a Puno construcción de puesto de salud Huancané

Puno: Autoridades de Huancané exigen a Puno construcción de puesto de salud