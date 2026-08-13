Dirigente propone medida de protesta por alza de combustible y pide urgente reunión dirigencial para tomar decisiones

El presidente de las Cuatro Zonas de San Román, Juan Zapata Chambilla, pidió que la dirigencia multisectorial se reúna urgente en Juliaca. El objetivo es decidir si se realiza una protesta regional o preventiva contra el incremento del combustible que actualmente está en a S/ 24 a 26 soles.

Alza

Zapata afirmó que el alza del petróleo y la gasolina perjudican la canasta familiar. El dirigente compró combustible a S/ 26 el galón y advirtió que los productos subirán en una semana.

El presidente de La Organización de Transportistas (Ordet) pronosticó que el precio podría elevarse hasta los S/ 30 o S/ 32. Zapata consideró que el incremento del pasaje no es la única solución porque afecta a la población que trabaja día a día.

Protesta

El dirigente recordó que Pucallpa, Arequipa y Loreto ya se levantaron contra el abuso. “¿Qué esperamos nosotros para coordinar y también levantarnos?”, cuestionó Zapata Chambilla ante los medios.

Zapata coordinará hoy con dirigentes de Ilave para convocar una reunión multisectorial. El presidente de Cuatro Zonas pidió apoyo a las protestas de otras regiones sin actitudes mezquinas.

Solución

El dirigente criticó que el mensaje presidencial no mencionó a la región Puno. “La paciencia no es agarrar el combustible a 26 soles”, declaró Zapata, quien exigió soluciones al Gobierno central.

Los transportistas son considerados directamente afectados y deben propulsar la medida. Zapata confirmó que las Cuatro Zonas están dispuestas a participar en una convocatoria de protesta