Vecinos anuncian protesta si instalan feria de Integración Andina en avenida Ferial

Roger Núñez cuestiona el incumplimiento del traslado y advierte que los puestos bloquearán accesos mientras avanzan obras de agua y alcantarillado

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 13/08/2026

Vecinos de Laguna Temporal rechazan la Feria de la Integración Andina en avenida Ferial y anuncian protestas si la municipalidad mantiene su instalación

Foto: IRSC

El presidente de la urbanización Laguna Temporal, Roger Núñez Borda, advirtió con protestas si la municipalidad insiste en instalar la Feria de la Integración Andina en la avenida Ferial de Juliaca. La autoridad municipal se había comprometido a trasladarla.

Compromiso

Núñez recordó que el alcalde prometió construir la dama del artesano para 2026. La autoridad señaló el año pasado que la edición anterior sería la última en ese sector de la ciudad.

El dirigente denunció que no existe expediente técnico para dicha obra. Sin embargo, la municipalidad autorizó nuevamente a los feriantes pese al inicio de los trabajos del proyecto integral de agua y alcantarillado.

Motivos

Núñez afirmó que la feria no beneficia a los vecinos de la zona. La municipalidad utiliza las vías para recaudar dinero y no invierte esos recursos en mejoras para el barrio.

El presidente vecinal explicó que los comercios y accesos domiciliarios quedan bloqueados. Los puestos feriales obstruyen la visibilidad y dificultan la carga y descarga de mercadería en los establecimientos.

Protesta

Los vecinos cursan documentos a la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El dirigente advirtió que realizarán manifestaciones y visitarán al alcalde si no hay respuesta.

El barrio Laguna Temporal comprende los jirones Sandia, Ignacio Miranda, 24 de Octubre y Víctor Velázquez. En todo ese trayecto están programado los trabajos del PIA con el consorcio Juliaca.

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