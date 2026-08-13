Juliaca: exigen a candidatos exponer planes y propuestas para solucionar problemas sociales

La Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza de San Román exigirá a los candidatos a la alcaldía de Juliaca propuestas concretas para atender problemas como salud, educación, seguridad, medio ambiente, trata de personas y corrupción.

Enrique Álvarez Segura, coordinador provincial de la organización, señaló que estos temas deben formar parte de los planes de gobierno, además pidió que las futuras autoridades escuchen las necesidades planteadas por la sociedad civil y no se concentren únicamente en sus propios programas.

Uno de los principales problemas que preocupa a la mesa es la salud, debido a que, según Álvarez, los índices de anemia superan el 50%, por ello consideró que los candidatos deben presentar medidas claras para mejorar la atención y la formación de la población.

“Los jóvenes no tienen que ser utilizados políticamente”, afirmó Álvarez, quien también cuestionó la falta de atención de algunas autoridades frente a estos problemas, mientras sostuvo que la mesa continuará promoviendo acciones sobre juventud, trata de personas y otros temas pendientes.

La organización recogerá información por grupos y elaborará estadísticas antes de plantear las propuestas, con ese trabajo buscará preparar un documento que será presentado a los candidatos cuando se conozca quiénes participarán en la próxima elección municipal.

Álvarez explicó que luego se establecerá un cronograma de reuniones con los candidatos, quienes podrán asumir los compromisos planteados, mientras la Mesa de Concertación espera que, si alguno llega a la alcaldía, cumpla los acuerdos y tome en cuenta a la sociedad civil.