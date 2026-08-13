Contraloría alerta fallas en estadio de Hanac Ayllo en Ayapata

El informe advierte riesgos para usuarios y pérdidas económicas, mientras la municipalidad deberá adoptar medidas preventivas y correctivas

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/08/2026

Contraloría detectó fisuras, humedad y fallas constructivas en estadio de Hanac Ayllo, Ayapata, obra que costó más de S/1.9 millones

Foto: Difusión

La Contraloría General de la República alertó fallas en la obra del estadio de Hanac Ayllo, en Ayapata, Carabaya, porque los problemas podrían reducir la duración de la construcción y poner en riesgo a los futuros usuarios.

El proyecto recibió un presupuesto inicial de S/ 1 701 712, pero 4 ampliaciones, 4 suspensiones y un expediente adicional elevaron la inversión a S/ 1 923 012, mientras el plazo aumentó hasta 429 días calendario.
El informe señala juntas sin sellado, fisuras en bases de concreto, tubos sin sujeción adecuada, humedad y pintura desprendida en los servicios higiénicos, además de reparaciones deterioradas en el muro de contención.

La inspección también encontró maderas, triplay malogrado y otros residuos sobre el terreno, sin protección, una situación que podría causar accidentes entre los transeúntes y afectar el entorno cercano a la obra.
Los inspectores observaron bolsas de cemento colocadas directamente sobre el suelo y expuestas al clima, una condición que podría provocar su deterioro, pérdida o sustracción, con perjuicio económico para la Municipalidad Distrital de Ayapata.

El Informe de Control Concurrente número 025-2026 fue comunicado a la municipalidad, que deberá adoptar medidas preventivas y correctivas, mientras los ciudadanos pueden revisar el documento en el buscador de informes de la Contraloría.

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