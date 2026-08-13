Contraloría alerta fallas en estadio de Hanac Ayllo en Ayapata

La Contraloría General de la República alertó fallas en la obra del estadio de Hanac Ayllo, en Ayapata, Carabaya, porque los problemas podrían reducir la duración de la construcción y poner en riesgo a los futuros usuarios.

El proyecto recibió un presupuesto inicial de S/ 1 701 712, pero 4 ampliaciones, 4 suspensiones y un expediente adicional elevaron la inversión a S/ 1 923 012, mientras el plazo aumentó hasta 429 días calendario.

El informe señala juntas sin sellado, fisuras en bases de concreto, tubos sin sujeción adecuada, humedad y pintura desprendida en los servicios higiénicos, además de reparaciones deterioradas en el muro de contención.

La inspección también encontró maderas, triplay malogrado y otros residuos sobre el terreno, sin protección, una situación que podría causar accidentes entre los transeúntes y afectar el entorno cercano a la obra.

Los inspectores observaron bolsas de cemento colocadas directamente sobre el suelo y expuestas al clima, una condición que podría provocar su deterioro, pérdida o sustracción, con perjuicio económico para la Municipalidad Distrital de Ayapata.

El Informe de Control Concurrente número 025-2026 fue comunicado a la municipalidad, que deberá adoptar medidas preventivas y correctivas, mientras los ciudadanos pueden revisar el documento en el buscador de informes de la Contraloría.