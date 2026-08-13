FOP llama a reunión para tomar acciones ante el alza del combustible

Amador Núñez pidió la participación de transportistas y comerciantes para definir acciones y exigir un subsidio nacional ante el incremento de precios

Ruth Flores
Ruth Flores 13/08/2026

El FOP de Puno convoca a reunión este viernes 14 de agosto para evaluar medidas contra el alza del combustible que afecta a la población

Foto: Difusión

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno está convocando a una reunión de emergencia para este viernes 14 de agosto, donde se evaluará el posible inicio de medidas de lucha, ante la suba de combustible.

El presidente del FOP, Amador Núñez, dijo que la cita será a partir de las 18:00 horas en la Casa del Maestro. Allí se tomarán acciones ante la suba del combustible y la afectación que ello está generando en la ciudadanía.

“Anteriormente se ha subsidiado el combustible solo en Lima, nosotros pedimos que eso sea a nivel nacional, porque finalmente ese subsidio se paga con el dinero de todos los peruanos”, señaló.

Agregó que en los diferentes grifos de Puno se han visto precios diferenciados, por lo que demandó a los diferentes gremios de transportistas, comerciantes y demás, acudir a esta reunión, para definir acciones.

“Consideramos que esto es una provocación del gobierno, porque al aumentar el costo del combustible, también subirán los productos de primera necesidad y eso afecta a todos”, agregó.

Núñez, no descartó iniciar tras ello acciones de lucha, al considerar que toda la población se verá afectada, por lo que demandó la participación de todos los sectores para tomar decisiones.

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