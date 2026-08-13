JP plantea Comisión Investigadora para citar a Dina Boluarte y Alberto Otárola

La conformación de una Comisión Investigadora para esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 7 de diciembre de 2022, así como determinar responsabilidades tras la represión policial y militar que dejó más de 50 muertos en el país durante las protestas sociales, es la propuesta que ha planteado la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados.

El representante por Puno, César Tito Rojas, dijo que el actual Parlamento no blindará a los responsables y, de ser necesario, citarán a Dina Boluarte y a Alberto Otárola, al señalar que como autoridades políticas de ese entonces, tienen responsabilidad directa en lo ocurrido.

Agregó que esta nueva investigación debe desarrollarse sin blindajes políticos y con transparencia. “No vamos a permitir que se repita el blindaje político del anterior Congreso, liderado por Fuerza Popular”, señaló.

Precisó que de aprobarse la conformación de dicha comisión, las investigaciones deben de llegar hasta las últimas consecuencias y quienes tengan responsabilidades deberán responder ante el país.

La iniciativa de Juntos por el Perú plantea que la Comisión Investigadora contribuya a esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y establecer las condiciones necesarias para que las víctimas y sus familias puedan acceder a justicia.

“El Perú necesita conocer toda la verdad. No puede haber impunidad ni blindajes. Nuestro compromiso es investigar, fiscalizar y defender el derecho de las víctimas a obtener justicia”, concluyó el diputado puneño.