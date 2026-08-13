Destruirán Laboratorio Molecular para construir nuevo hospital

El INS y el Gobierno Regional coordinan el traslado de equipos al hospital Universitario para garantizar la continuidad del servicio durante la obra

Ruth Flores
Ruth Flores 13/08/2026

Laboratorio Molecular de Puno será destruido para construir el nuevo hospital regional, pese a inversión de S/8 millones y equipos valorizados en S/3 millones

Foto: Difusión

El Laboratorio de Biología Molecular, recientemente entregado y liquidado, y que demandó una inversión aproximada de ocho millones de soles, será destruido para la construcción del nuevo hospital regional de Puno, a pesar de que el proyecto podría quedar desfinanciado tras las recientes declaraciones del ministro de Salud.

Ayer, llegó a Puno el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, para brindar asistencia respecto al traslado de equipos y la continuidad del servicio.

“Estamos viendo la elaboración del plan de trabajo, tenemos que verificar las instalaciones de la nueva sede y garantizar la continuidad de los servicios”, afirmó, tras admitir que las nuevas políticas del sector Salud mantienen en duda el proyecto, “se tiene que conversar”, agregó.

Los equipos con los que cuenta el Laboratorio están valorizados en más de tres millones de soles, los mismos que serán llevados al hospital Universitario, donde se prevé su funcionamiento.

Aunque otros deberán acondicionarse en ambientes especiales, señaló por su parte el gobernador regional Richard Hancco. “Acá hay una decisión y se tiene que aceptar, se va a realizar el traslado”, sostuvo.

La autoridad regional dijo que se realizarán las coordinaciones necesarias para garantizar el traslado de equipos y definir el lugar o lugares a donde serán llevados. Además, se supo que dicho traslado se realizaría en un plazo aproximado de cinco meses.

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