FEGASUR impulsa autosostenibilidad para feria en setiembre en Juliaca

La feria agropecuaria priorizará producción regional y actividades familiares, con ingreso gratuito para niños y delegaciones escolares acompañadas por profesores

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 12/08/2026

FEGASUR 2026 se realizará del 4 al 13 de setiembre en Juliaca; Richard Hancco anunció una feria autosostenible para reducir el gasto público

Foto: ERPQ

El gobernador Richard Hancco Soncco lanzó FEGASUR 2026 en Juliaca. La feria agropecuaria se realizará del 4 al 13 de setiembre en el Campo Ferial. La edición prioriza la autosostenibilidad económica y reduce el gasto público regional.

Rentabilidad

Hancco cuestionó las ferias dependientes del financiamiento estatal. Sostuvo que “si una actividad no genera rentabilidad, no tiene ningún futuro”. Explicó que los organizadores deben salir ganando para garantizar la continuidad de estos eventos.

El gobernador señaló que ningún gobierno financiará ferias eternamente. Por ello, el reto es autofinanciar todos los costos. La meta es reducir los gastos de organización a la mitad del presupuesto anterior y evitar estafar al Estado con proyectos improductivos.

Producción

Los proyectos productivos regionales deben demostrar resultados reales. Hancco exigió a los directores mostrar la línea de base de cada cadena productiva. Esto implica comprobar el avance desde el inicio hasta el final del proyecto financiado.

La región Puno exhibe cifras ganaderas notables. Posee más de un millón y medio de alpacas. Cuenta con más de dos millones de ovinos y más de 600 mil vacunos. La feria mostrará quesos, yogures y artesanía textil con valor agregado regional.

Asistencia

El evento implementará estrategias para atraer público familiar. Los niños que ingresen con sus padres tendrán acceso gratuito. Las delegaciones escolares y sus profesores entrarán gratis para familiarizarse con la producción regional.

La feria también ofrecerá presentaciones artísticas diarias. Elencos de danzas y grupos musicales mostrarán su talento en los escenarios. Mientras más llena esté la feria, se difundirá mejor el potencial productivo de la región Puno.

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