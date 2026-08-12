Concurso Virgen de Cancharani estrenará escenario con grass sintético

El concurso se realizará el 23 de agosto en Puno, con misa, procesión y graderías, mientras se coordinan mejoras viales para evitar congestión

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/08/2026

La Virgen de Cancharani estrenará escenario con grass sintético, anunció Alexander Quispe; 31 conjuntos participarán y el público pagará S/5

Foto: JAC

El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, anunció que el concurso Virgen de Cancharani edición 2026 contará por primera vez con un escenario de grass sintético, auspiciado por una empresa privada.

El nuevo escenario busca recrear un entorno natural para los 31 conjuntos que competirán el domingo 23 de agosto, además de instalarse graderías alrededor para mejorar la visibilidad del público asistente.

«La empresa privada nos está apoyando, va a ser un evento muy bonito, muy hermoso», señaló Quispe Huaracha, al referirse al auspicio que permitirá montar el nuevo escenario para la festividad.

Entrada simbólica de cinco soles busca mantener el acceso popular al concurso

Pese a la inversión en infraestructura, el costo de la entrada se mantendrá en cinco soles, el mismo precio del año anterior, según confirmó el dirigente durante entrevista con Pachamama Radio.

«El monto es simbólico y busca cubrir algunos gastos operativos» de la organización, explicó Quispe Huaracha, quien remarcó que la cifra permite el acceso de cualquier persona a la festividad religiosa.

La combinación de un escenario renovado con una entrada accesible responde a la intención de la federación de elevar la calidad del espectáculo sin encarecer la participación del público general.

Mejoras se suman a otras coordinaciones para la festividad de este año

La organización también coordina con la Municipalidad Provincial de Puno el mantenimiento de vías desde el barrio Ricardo Palma hasta la interoceánica, de cara a la llegada de visitantes el 23 de agosto.

La hermandad se encargará del ordenamiento del tránsito durante el concurso, con subida por un lado de la vía y bajada por la interoceánica, para evitar congestión vehicular en la zona.

La jornada iniciará con una misa central a las 10 de la mañana, seguida de una procesión de la Virgen por la explanada, antes de que el concurso de sicuris comience a las 11 de la mañana del domingo 23 de agosto.

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