De 8 muertes maternas a nivel regional seis se registraron en San Román

Ocho muertes maternas registran la región Puno, tres de ellas en la provincia de San Román, situación que preocupa a la Defensoría del Pueblo, según informó Nivardo Enriquez Barriales, jefe del módulo defensorial de Juliaca, al comparar estas cifras con las registradas en 2025.

En 2025, Puno cerró con 15 muertes maternas, de las cuales seis correspondieron a Juliaca, mientras que este año ya se reportan tres casos en San Román, Enriquez señaló que no todas las muertes corresponden a pacientes atendidas inicialmente en establecimientos de esta provincia.

El funcionario explicó que algunas pacientes llegan desde otras provincias en estado crítico y son referidas a San Román, además, mencionó el caso reciente de una mujer que llegó al hospital sin vida y que, según informó el establecimiento, no había realizado controles de embarazo.

“Todas las madres gestantes tienen que ir a los centros de salud o a los hospitales para hacerse su control”, afirmó Enriquez, quien también advirtió que algunas pacientes podrían estar siendo atendidas en clínicas y boticas antes de llegar al hospital con complicaciones.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo coordina una reunión con la decana de obstetrices, responsables de salud, representantes de establecimientos y posiblemente la Fiscalía, con el objetivo de realizar una nueva inspección y verificar las condiciones de atención para las gestantes.

Enriquez también pidió revisar el manejo de residuos hospitalarios, luego de denuncias de vecinos sobre una posible quema de estos desechos en un centro de salud, además, planteó que la municipalidad supervise las condiciones de clínicas y boticas antes de otorgar permisos de funcionamiento.