De 8 muertes maternas a nivel regional seis se registraron en San Román

La Defensoría coordinará una inspección con autoridades sanitarias para revisar la atención a gestantes y prevenir nuevos casos en la región

Ivan Coari
Ivan Coari 12/08/2026

San Román registra tres de ocho muertes maternas reportadas en Puno, informó la Defensoría del Pueblo, que pide reforzar controles y atención

Ocho muertes maternas registran la región Puno, tres de ellas en la provincia de San Román, situación que preocupa a la Defensoría del Pueblo, según informó Nivardo Enriquez Barriales, jefe del módulo defensorial de Juliaca, al comparar estas cifras con las registradas en 2025.

En 2025, Puno cerró con 15 muertes maternas, de las cuales seis correspondieron a Juliaca, mientras que este año ya se reportan tres casos en San Román, Enriquez señaló que no todas las muertes corresponden a pacientes atendidas inicialmente en establecimientos de esta provincia.

El funcionario explicó que algunas pacientes llegan desde otras provincias en estado crítico y son referidas a San Román, además, mencionó el caso reciente de una mujer que llegó al hospital sin vida y que, según informó el establecimiento, no había realizado controles de embarazo.

“Todas las madres gestantes tienen que ir a los centros de salud o a los hospitales para hacerse su control”, afirmó Enriquez, quien también advirtió que algunas pacientes podrían estar siendo atendidas en clínicas y boticas antes de llegar al hospital con complicaciones.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo coordina una reunión con la decana de obstetrices, responsables de salud, representantes de establecimientos y posiblemente la Fiscalía, con el objetivo de realizar una nueva inspección y verificar las condiciones de atención para las gestantes.

Enriquez también pidió revisar el manejo de residuos hospitalarios, luego de denuncias de vecinos sobre una posible quema de estos desechos en un centro de salud, además, planteó que la municipalidad supervise las condiciones de clínicas y boticas antes de otorgar permisos de funcionamiento.

Etiquetas:
Ivan Coari

Recomendado

Poder Judicial Ordena Devolver Terreno Del Campo Ferial: mientras gerente regional Richard Gómez desconoce el conflicto Juliaca

Poder Judicial Ordena Devolver Terreno Del Campo Ferial: mientras gerente regional Richard Gómez desconoce el conflicto

FEGASUR impulsa autosostenibilidad para feria en setiembre en Juliaca Juliaca

FEGASUR impulsa autosostenibilidad para feria en setiembre en Juliaca

Juliaca: acuden a sujeto ebrio herido que presuntamente habría sido asaltado Juliaca

Juliaca: acuden a sujeto ebrio herido que presuntamente habría sido asaltado

ONPE corrige resultados de coordinadores de local tras reclamos en ODPE San Román Juliaca

ONPE corrige resultados de coordinadores de local tras reclamos en ODPE San Román

Juliaca: choque de automóvil y tricimoto deja como saldo dos heridos Juliaca

Juliaca: choque de automóvil y tricimoto deja como saldo dos heridos

Trabajadores de Metropolitano denuncian incumplimientos y riesgo de la salud publica Puno

Trabajadores de Metropolitano denuncian incumplimientos y riesgo de la salud publica

DDC y Municipalidad de Puno notifican demolición ilegal en zona monumental Puno

DDC y Municipalidad de Puno notifican demolición ilegal en zona monumental

Transportistas puneños exigen subsidio urgente ante alza del combustible Puno

Transportistas puneños exigen subsidio urgente ante alza del combustible