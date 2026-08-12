ONPE corrige resultados de coordinadores de local tras reclamos en ODPE San Román

La Comisión Permanente de Jefes y Coordinadores de Local de Votación informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tuvo que corregir los resultados del concurso para coordinadores de local, luego de omitir los reclamos presentados en varias oficinas descentralizadas, entre ellas la ODPE San Román.

La comisión explicó que en la publicación del 11 de agosto sobre resultados de entrevista personal y resultados finales, no se consignaron de manera adecuada los reclamos formulados en las oficinas de Arequipa, Huaral, Lima Norte 1 y San Román, lo que generó malestar entre postulantes.

La entidad precisó que ahora corresponde “efectuar la precisión respectiva” y consignar las calificaciones correctas de los participantes, tanto en el cuadro de resultados de entrevista personal como en el reporte de resultados finales, de acuerdo con la revisión realizada.

Según el comunicado, la finalidad de esta nueva comunicación es corregir “errores materiales” detectados en la publicación anterior, por lo que se actualizan únicamente las notas observadas, mientras que los demás resultados y disposiciones se mantienen tal como fueron anunciados.

La comisión remarcó que estos ajustes responden a los reclamos tramitados en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales mencionadas, y que las correcciones deben verse reflejadas en los listados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Con esta rectificación, se espera dar mayor claridad a los postulantes al cargo de coordinador de local de votación en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y cerrar las dudas generadas por la publicación inicial de resultados.