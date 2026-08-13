Senamhi alerta vientos fuertes en Puno del 14 al 15 de agosto

El aviso meteorológico 317 incluye a Puno y otras regiones, mientras autoridades recomiendan asegurar techos y mantenerse atentos al pronóstico

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/08/2026

SENAMHI alerta vientos fuertes en Puno entre el 14 y 15 de agosto, con ráfagas intensas que podrían afectar actividades al aire libre

Foto: Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que entre el 14 y 15 de agosto subirá la velocidad del viento en la sierra norte y sur, y Puno figura entre las regiones que sentirán ráfagas más intensas.

El aviso meteorológico 317 también alcanza a Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tacna, donde el viento podría moverse con mayor fuerza durante esas jornadas.

En Puno, la población debe esperar ráfagas que pueden incomodar las actividades al aire libre, sobre todo en las zonas altas donde el clima suele cambiar con rapidez.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología seguirá vigilando el comportamiento del fenómeno, y cualquier actualización del pronóstico se difundirá por sus canales oficiales.

Las autoridades recomiendan asegurar techos livianos, puertas y ventanas, además de evitar permanecer mucho tiempo expuesto al viento cuando la intensidad aumente.

La población puneña debe mantenerse atenta a nuevos avisos, porque el incremento del viento puede sentirse con más fuerza en la tarde y la noche.

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