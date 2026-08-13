UNA Puno: Estudiantes duermen afuera y reportan cobros de S/ 155

Estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno volvieron a dormir en los exteriores para asegurar su matrícula 2026 II, mientras alumnos de Ciencias Sociales, Arte y Enfermería afirmaron que algunas escuelas exigen pagos de hasta S/ 155 por actividades y trámites vinculados a sus estudios.

Los jóvenes formaron largas filas desde la noche anterior, extendieron mantas y cartones sobre el piso y soportaron el intenso frío del altiplano, ante el temor de quedarse sin cupo en los cursos más solicitados.

Un estudiante explicó que la espera sirve “para asegurar el salón que tú quieras” y escoger a los profesores, pese a que parte del proceso se realiza por internet, varios alumnos prefieren permanecer en la puerta de sus facultades.

En Ciencias Sociales, un universitario señaló que algunas escuelas piden hasta S/ 150 por trajes para actividades festivas, según su testimonio, el pago se repite durante el proceso de confirmación de matrícula.

Milagros, estudiante de Arte, afirmó que su escuela solicita S/ 130 para la parada universitaria, el monto llegó a S/ 150 en 2024 y, según dijo, se exige incluso a quienes no participarán.

La joven sostuvo que los reclamos reciben “violencia verbal, amenazas implícitas y violencia psicológica”, además afirmó que varios compañeros están cansados de que estos cobros continúen “con impunidad”, según su experiencia.

En Enfermería, una estudiante relató que les piden S/ 100 por el internado, además de S/ 75 si no bailan y S/ 155 si participan en la danza, “sin eso no nos dejan matricularnos”.

La estudiante agregó que la información llegó a las 5 y 30 de la tarde para el día siguiente, cuando varios ya habían gastado más de S/ 400, los alumnos pidieron explicaciones y un sistema que no condicione la matrícula.