Colegio San Salvador celebrará 10 años con carencia de servicios básicos

La nueva infraestructura fue ocupada hace dos meses, pero aún carece de servicios y personal suficiente para garantizar su adecuado funcionamiento

Ruth Flores
Ruth Flores 13/08/2026

Colegio San Salvador de Alto Puno cumple 10 años sin luz ni desagüe, mientras estudiantes y docentes enfrentan carencias que limitan sus actividades

Foto: Difusión

La Institución Educativa Secundaria San Salvador del centro poblado de Alto Puno, está próximo a cumplir 10 años de creación; sin embargo, pese a tener una nueva infraestructura, todavía tienen carencias en los servicios de desagüe, electricidad y otros.

El director del plantel educativo, Rolando Bernedo, señaló que hace dos meses se trasladaron a su nuevo local, pero este todavía no tiene luz, por tanto, no han podido instalar los equipos que se les asignó. Otra carencia es la falta de desagüe.

Precisó que los estudiantes de este centro educativo han destacado en el ámbito pedagógico y deportivo, y el anhelo que tienen en este nuevo Aniversario es posicionarse dentro de los 10 mejores colegios del país.

Sin embargo, la falta de servicios básicos limita el desarrollo de la comunidad educativa, a ello se suma la falta de personal de seguridad, puesto que, solo tienen un guardián que prácticamente cuida sin descanso el plantel, durante los siete días de la semana.

Otra falencia es el personal de servicio, dado que, solo tienen un trabajador asignado que no se da abasto con el mantenimiento de todo el plantel. A ello se suma la falta de subdirectores.

Por su parte, el exalcalde del centro poblado de Alto Puno, Guillermo Escalante, lamentó que pese a ser una jurisdicción poblada, continúe la carencia de servicios básicos, por lo que demandó a las autoridades darles mayor prioridad a estos aspectos.

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