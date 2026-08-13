Senadora Vásquez exige restaurar comisión indígena que eliminó el anterior Congreso

La iniciativa busca recuperar un espacio legislativo que funcionó durante 24 años y atender asuntos sobre territorios, consulta previa y comunidades originarias

Ruth Flores
Ruth Flores 13/08/2026

Mirtha Vásquez propone restablecer la Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado tras su eliminación, para fortalecer la defensa de derechos colectivos

Foto: Difusión

La senadora Mirtha Vásquez Chuquilín presentó un proyecto para restablecer la Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado. La iniciativa responde a la desaparición de este grupo de trabajo que operó durante 24 años. La legisladora criticó esta decisión adoptada en el rediseño del nuevo Parlamento.

La parlamentaria explicó que la comisión desapareció pese a que su creación cumplía el Convenio 169 de la OIT. Vásquez señaló que sectores como el fujimorismo consideran un obstáculo este espacio. La exclusión busca invisibilizar a casi un tercio de peruanos que se identifican como indígenas.

La legisladora sostuvo que la ausencia de este espacio impide debatir iniciativas sobre territorios y recursos. Mencionó el caso de comunidades amazónicas afectadas por áreas naturales protegidas. Estas declaraciones evidencian una vulneración directa de derechos colectivos reconocidos en normas nacionales e internacionales.

Vázquez advirtió que los proyectos extractivos se aprobarán sin analizar sus efectos en comunidades originarias. La senadora indicó que la consulta previa se aplica de manera arbitraria por los ministerios. El Poder Judicial también modificó criterios sobre esta obligación estatal en casos como el altiplano puneño.

La parlamentaria destacó que esta comisión permitiría precisar la normativa vigente y fortalecer su cumplimiento. Afirmó que los pueblos indígenas requieren un tratamiento especial según la ley. Sin este grupo legislativo los derechos territoriales quedan sin instancia técnica para su defensa efectiva.

La congresista se pronunció sobre el caso del líder aimara Walter Aduviri Calizaya. Vázquez recordó que en el juicio se le negó su condición indígena por usar celular y tener estudios. La Corte Suprema evitó su prisión efectiva pero aún enfrenta el peso desproporcionado del sistema judicial.

Vázquez planteó evaluar una amnistía mediante ley si el Ejecutivo no la concede. La senadora calificó a los líderes indígenas como perseguidos políticos por ejercer representación. La propuesta busca corregir una condena que ignoró el Convenio 169 y estigmatizó su identidad originaria.

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