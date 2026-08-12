Juliaca: acuden a sujeto ebrio herido que presuntamente habría sido asaltado

El ciudadano aseguró que varios sujetos lo golpearon tras resistirse al robo; las cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a los responsables

Ivan Coari
Ivan Coari 12/08/2026

Un hombre ebrio resultó herido tras un presunto asalto en Juliaca; Serenazgo lo auxilió y trasladó al Hospital Carlos Monge Medrano

Foto: IRSC

Un presunto robo y asalto a un ciudadano en estado de ebriedad se registró en la madrugada de este miércoles en intersección del jirón Mariano Melgar con el pasaje Libertad, en Juliaca, donde el hombre aseguró que varios sujetos lo interceptaron y lo golpearon tras intentar resistirse al ataque.

El ciudadano, de aproximadamente 55 años, fue encontrado tendido en la vía pública por personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román, tras un aviso de la Base Central, además, presentaba una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Según su versión, varios individuos lo abordaron para quitarle sus pertenencias, pero al poner resistencia fue golpeado y terminó herido en plena vía pública, mientras los presuntos agresores se llevaron sus objetos, aunque las circunstancias exactas del hecho aún deben ser esclarecidas.

Ante la emergencia, los serenos le brindaron los primeros auxilios y luego trasladaron al ciudadano al Hospital Carlos Monge Medrano, donde quedó bajo atención del personal médico, debido a la lesión que presentaba en la cabeza.

Las autoridades competentes deberán realizar las diligencias para determinar cómo ocurrió el presunto asalto y establecer responsabilidades, mientras las cámaras de seguridad instaladas en la zona podrían ser claves para identificar a los sujetos involucrados y esclarecer lo ocurrido.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán revisar las imágenes de seguridad y recoger información sobre el hecho, mientras Serenazgo continuará atendiendo emergencias reportadas en distintos sectores de la ciudad.

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