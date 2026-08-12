Denuncian nuevas irregularidades y direccionamientos en contratación de personal en ODP San Román

Algunos participantes pasaron de 50 a 80 puntos o figuraron como ausentes; Chambi pide una nueva convocatoria y revisión de la Contraloría

Ivan Coari
Ivan Coari 12/08/2026

Ocho postulantes denuncian cambios de puntajes en la ODPE San Román; Yuli Chambi cuestiona resultados y pide revisar el concurso electoral

Foto: IRSC

Una grave denuncia pone bajo cuestionamiento a la ODPE San Román, donde ocho postulantes, según Yuli Chambi, habrían sufrido cambios en sus resultados del concurso para coordinadores de local de votación, incluso algunos aparecieron como “no se presentó” pese a haber acudido a la entrevista.

Chambi afirmó que postulantes con amplia experiencia recibieron puntajes mínimos, mientras otros habrían pasado de 50 a 80 puntos después de presentar reclamos, la explicación que recibieron, según relató, fue que en Lima “se confundieron en subir las notas”, aunque los resultados ya fueron publicados a nivel nacional.

La postulante explicó que las entrevistas se realizaron en la ODPE San Román, mientras la evaluación documentaria correspondió a la sede nacional, por ello cuestionó cómo se corregirían resultados que ya aparecen en el portal oficial, además pidió una nueva convocatoria y la revisión de todo el proceso.

Chambi también sostuvo que en varios locales habrían sido seleccionadas personas que ya trabajaron en procesos anteriores, mientras nuevos postulantes quedaron fuera, por ello pidió la intervención de la Contraloría General de la República para revisar cada etapa y determinar qué ocurrió con las calificaciones.

La denuncia también alcanza a Fiorella Jiménez Aguilar, jefa de la ODPE San Román, cuya continuidad fue cuestionada por Chambi, quien afirmó que durante las elecciones generales ella ya ocupaba el cargo y sostuvo que en ese proceso “ya había direccionamiento”, según su versión.

Chambi cuestionó que Jiménez Aguilar continúe al frente de la oficina durante el nuevo proceso electoral y advirtió que los cuestionamientos sobre el concurso, los cambios de puntajes y las presuntas irregularidades pueden afectar la confianza en las próximas elecciones municipales y regionales.

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