DDC y Municipalidad de Puno notifican demolición ilegal en zona monumental

La Municipalidad Provincial de Puno notificó a los dueños de la discoteca Noyka, debido a que se demolió un inmueble en la zona monumental sin licencia de demolición ni de construcción, tras intervención conjunta con la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura.

El funcionario municipal explicó que la notificación anterior, dirigida al antiguo dueño, no tuvo efecto legal, por lo que procedieron a notificar nuevamente al representante legal del grupo comprador, presente en el lugar.

El gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, John Mestas Apaza afirmó que «el patrimonio es de interés público, pero los procedimientos administrativos siguen un orden legal», y señalo que todo propietario tiene que pedir las autorizaciones correspondientes antes de demoler y construir un inmueble.

Sanciones y antecedentes del predio

El inmueble albergaba anteriormente una discoteca en pleno centro histórico de Puno, y su demolición se dio pese a que la empresa inició un trámite de demolición no conforme según observaciones de Cultura.

La municipalidad informó que la multa por construir en zona monumental sin licencia equivale al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria, además de unos 2.500 soles por la demolición irregular.

La comuna otorgará un plazo a los propietarios para sustentar documentación, y de no regularizar, procederá a la paralización de los trabajos conforme a la ordenanza municipal 84 del 2021.