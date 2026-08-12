Transportistas puneños exigen subsidio urgente ante alza del combustible

El gremio prepara un memorial al Gobierno y evalúa protestas si no recibe respuesta, ante un incremento del combustible que supera el 50%

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/08/2026

Transportistas de Puno exigen subsidio ante el alza del diésel hasta S/25.20, mientras advierten que el incremento podría elevar los pasajes urbanos

Foto: JAC

Transportistas urbanos de la línea 14 en la ciudad de Puno se reunieron la tarde de este último miércoles 12 de agosto, para exigir la reducción del precio del combustible, tras un incremento que elevó el galón de diésel hasta los S/25.20 en algunos grifos de La Ciudad Lacustre.

El galón de combustible pasó de S/14 a S/20, y luego hasta S/24 y S/25, según los conductores, quienes calculan un alza acumulada de más del 50% en los últimos meses, lo cual afecta sus ganancias.

Jaime Machaca López, dirigente transportista, declaró que «por segunda vez ya hemos sido golpeados con esta suba del combustible, más del 50 por ciento», y remarcó que el gremio busca el diálogo antes que la confrontación con la población.

Aumento golpea a toda la región

La región registra un segundo incremento en pocos meses, similar al alza reportada a inicios de año, mientras otras regiones del sur, como Arequipa y Moquegua, también anuncian medidas de protesta ante la misma alza nacional.

El alza no solo afecta a los transportistas, sino también a toda la población, pues los conductores advierten que, de no aplicarse un subsidio, el pasaje urbano tendrá que incrementarse próximamente.

Una de las transportistas denunció que el precio pasó de S/14 a S/26 en pocos meses, y exigió que Indecopi fiscalice grifo por grifo ante una presunta concertación de precios.

Gremio prepara pliego de reclamos

Los dirigentes anunciaron la redacción de un nuevo memorial dirigido a la presidencia y al Ministerio de Transportes, luego de no recibir respuesta a un pedido presentado el pasado 5 de junio, para solicitar el subsidio nacional al combustible.

Los transportistas recordaron que el subsidio anterior benefició solo a Lima y Callao mediante la ATU, y remarcaron que «queremos el subsidio, porque por segunda vez ya hemos sido golpeados» con esta alza.

Los transportistas advirtieron que evaluarán acciones de protesta si el Gobierno no responde pronto, y no descartan sumarse a una huelga nacional junto con los gremios de Arequipa y Moquegua.

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