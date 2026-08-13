Disponen perforadoras de pozos tras emergencia regional por déficit hídrico

Las máquinas fueron adquiridas mediante Prorridre y podrán atender zonas afectadas por la falta de agua, especialmente al sector agropecuario regional

Ruth Flores
Ruth Flores 13/08/2026

Puno dispone 11 perforadoras de pozos ante el déficit hídrico, informó John Ccama; comunidades deberán gestionar autorización de la ANA para usarlas

Foto: Difusión

El Gobierno central ha declarado en emergencia la región Puno por peligro inminente ante déficit hídrico; al respecto, el jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, John Ccama Lipa, dijo que se ha puesto a disposición de la población un total de 11 perforadoras de pozos.

El funcionario regional dijo que estas perforadoras han sido adquiridas a través de Prorridre, justamente para atender a la población ante la falta de agua, mediante la perforación de pozos.

Sin embargo, son las comunidades las que tienen que coordinar y solicitar la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a fin de que se pueda intervenir en sus sectores.

“Ya hemos tenido una reunión previa con el grupo de trabajo y se precisó que las perforadoras han sido puestas a disposición de la población, también se ha conversado con representantes de la ANA”, agregó.

Sostuvo que esta institución dará facilidades a las comunidades que lo requieran para el uso del agua, más aún si de por medio prima esta declaratoria nacional, pero todo dependerá de las gestiones que estos realicen.

Asimismo, precisó que las municipalidades provinciales y distritales pueden realizar modificaciones presupuestales para atender la emergencia por déficit hídrico, cuya afectación se concentraría en el sector agropecuario.

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