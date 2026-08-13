Denuncian despidos arbitrarios contra trabajadores de Construcción Civil

Eleuterio Coyori y Marco Jahuira reportan hostigamiento y falta de notificación tras despidos, mientras reclaman atención de las autoridades laborales

Ruth Flores
Ruth Flores 13/08/2026

Trabajadores de construcción civil denuncian despidos arbitrarios en obras públicas y privadas de Puno, pese a reclamos ante Sunafil y Trabajo

Foto: Difusión

Trabajadores de construcción civil de Puno, denunciaron ser víctimas de abusos tras reiterativos despidos de obras que son ejecutadas por entidades públicas y empresas privadas, y pese a haber recurrido ante Sunafil y el Ministerio de Trabajo, no son atendidos.

El exdirigente del Sindicato de Construcción Civil, Eleuterio Coyori, denunció haber sido despedido de forma arbitraria de la obra del cerrito Huajsapata, que es ejecutada por la comuna puneña.

Detalló que en dicha obra se registraron irregularidades como hostigamiento laboral, incumplimiento de normas que regulan al sector, entre otros. En su caso, dijo que el supervisor lo hostigaba de forma continua, alegando que este no cumplía su trabajo.

Lo cuestionable es que no se le hizo llegar documento alguno donde se especifique las motivaciones de su despido, pero de manera extraoficial se supo que lo sindicaban de generar conflicto, llamar a la prensa, entre otros.

El exdirigente cuestionó el silencio del sindicato ante este tipo de hechos y dijo sentirse huérfano, puesto que, junto a él también fue despedido otro trabajador que además representa al gremio, por lo que alegó un presunto contubernio con la comuna puneña.

Por su parte, el trabajador Marco Jahuira, dijo que en septiembre de 2025 sufrió un accidente laboral en la obra del hospital del Altiplano, ejecutada por una empresa china, pero finalmente fue despedido sin ninguna notificación formal y desde el 5 de julio ya no recibe ningún tipo de pago, pese a no haberse recuperado en su totalidad.

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