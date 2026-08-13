Denuncian a extrabajadores agrarios por apropiarse de 16 mil m2 del campo ferial de Juliaca

El ganadero, Luis Yucra Chupa denunció que extrabajadores de la Dirección Regional Agraria crearon la Cooperativa Kantuta Limitada para apropiarse de más de 16 mil metros cuadrados del campo ferial de Juliaca. La titularidad quedó inscrita en la Partida Registral 11060337, que tras un proceso judicial y sentencias del 2018 y 2022 que les dan legalidad sobre el terreno.

Denuncia

Yucra convocó a los productores de San Román para defender los terrenos que pertenecieron a la Federación Ganadera. El vocero señaló que los gestores usaron testaferros y terceros nombres durante más de 20 años para concretar la apropiación, donde la cooperativa compró el terreno al Estado en 1990. La Escritura Pública N° 2991 acredita la adquisición legal ante notario. Los registros públicos inscribieron la propiedad en la Partida Electrónica N° 02002897.

El dirigente confirmó que la pérdida alcanza el 65 % del espacio total del campo ferial. El terreno histórico tiene casi dos hectáreas y solo quedaría la pista de juzgamiento con zonas para vacunos y ovinos.

Origen

El terreno fue donado por la Junta Lanar de San Román al Fondo Nacional Ganadero Lechero del Perú. La donación ocurrió en los años 90, cuando Fongal funcionaba bajo la presidencia del ganadero Justo Zegarra Rondón.

Zegarra falleció sin dejar un sucesor directo. El Gobierno Regional de Puno aprovechó ese vacío para entrar en uso y administración del bien. Yucra denunció que exfuncionarios y actuales trabajadores nombrados gestaron la apropiación fraudulenta.

Pruebas

La Partida Registral 11060337 otorgó la titularidad a la Cooperativa de Vivienda La Kantuta Limitada. El primer consejo administrativo del periodo 2006 lo presidió Max Giraldo Loayza Mariaca, quien habría sido secretario de la Dirección Regional Agraria y junto a otros integrantes vinculados a ex trabajadores que incluso ya fallecieron se apropiaron ilegalmente del terreno, denuncio.

Sigmaringa Alcázar Gamarra figuró como vicepresidente de aquella junta directiva. La última junta directiva quedó inscrita para el periodo del 27 de febrero del 2025 al 26 de febrero del 2026. Máxima Quilca Mamani aparece como presidenta actual.

Acción

Yucra convocó a los productores para este sábado a las 09:00 horas en el local del Sucma de San Román. El objetivo es conformar un comité de lucha en defensa de los terrenos del campo ferial.

El dirigente criticó al gerente regional de Desarrollo Agrario por desconocer el tema. “Tenemos un gerente que no sabe ni siquiera dónde está parado”, declaró Yucra. La prioridad del frente será agendar una reunión con el gerente regional para una mesa de trabajo.