Juliaca: Vecinos de tres urbanizaciones exigen celeridad en inicio de proyecto de pavimentación

El proyecto contempla 22 cuadras y ya cuenta con licitación publicada, mientras los vecinos temen que la obra quede inconclusa

Ivan Coari
Ivan Coari 13/08/2026

Vecinos de Pampilla, Concordia y 9 de Octubre exigen iniciar obra de pistas y veredas de más de S/9 millones tras ocho años de gestiones

Foto: IRSC

Después de ocho años de gestiones, los vecinos de las urbanizaciones Pampilla, Concordia y 9 de octubre de la ciudad de Juliaca, esperan el inicio de un proyecto de pistas y veredas que contempla una inversión superior a S/ 9 millones y beneficiará a las tres zonas.

El dirigente del Comité de Gestión, Alberto Quispe Canaza, informó que la obra ya cuenta con una licitación publicada por la Municipalidad Provincial de San Román, mientras el proceso debe cumplir los plazos establecidos por ley y contempla 45 días.

El proyecto comprende cerca de 22 cuadras distribuidas entre las tres urbanizaciones, además incluye únicamente la construcción de pistas y veredas, según explicó Quispe, quien destacó que la iniciativa busca atender una demanda que los vecinos gestionaron durante ocho años.

“Después de ocho años se hace realidad la ejecución de nuestro proyecto integral”, señaló Quispe, quien también agradeció el interés del alcalde para impulsar la obra, mientras los vecinos expresaron su preocupación por que el proyecto pueda quedar inconcluso.

El presupuesto supera los S/ 9 millones y corresponde a una obra por gestión, con participación de la Municipalidad Provincial de San Román, los usuarios y beneficiarios, además del Ministerio de Vivienda, que aportará los recursos mediante la canalización municipal.

Los vecinos señalaron que continuarán atentos al proceso de licitación y pidieron que la obra avance hasta su conclusión, tras años de gestiones, mientras Quispe afirmó que la información recibida indica que el proyecto se encuentra en condiciones para continuar.

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