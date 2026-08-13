Puno: Autoridades de Huancané exigen a Puno construcción de puesto de salud

El expediente técnico debía concluir en 2025, pero continúa pendiente, mientras pobladores advierten medidas si no se acelera la ejecución

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/08/2026

Autoridades de 14 comunidades de Huancané exigen al Gobierno Regional construir puesto de salud I-2, proyecto con S/7 millones y expediente retrasado

Foto: JAC

Autoridades originarias de 14 comunidades de Huancané llegaron hasta el Gobierno Regional de Puno para exigir la construcción del puesto de salud I-2, informó, José Manuel Condori Supo, presidente de la Comisión de Gestión y Proconstrucción de dicha localidad.

El dirigente precisó que la obra representa un compromiso político asumido por la Municipalidad Provincial de Huancané y el Gobierno Regional de Puno, tras el pedido formulado por comuneros de 14 comunidades circundantes.

Condori Zupo cuestionó la demora, al señalar que el problema son los funcionarios que los han hecho divagar, pues «estamos ya casi culminando recién nuestro expediente técnico», tras años de espera de la población.

Un retraso de un año en el expediente técnico

El expediente técnico debía concluirse en julio de 2025, con inicio de obra ese mismo año por contrata, pero la gestión actual culmina en 2026 sin avances concretos, según el dirigente comunal.

La falta del puesto de salud afecta a 15 comunidades ubicadas a 10 kilómetros de Huancané, cuyos pobladores carecen de un centro cercano de atención médica, pese al presupuesto asignado de 7 millones de soles.

La Municipalidad Provincial de Huancané, cuyo representante acompañó a la comisión, ya entregó toda la documentación y los requerimientos correspondientes, según confirmó el propio presidente de la comisión proconstrucción.

Funcionarios regionales acumulan retrasos y excusas

Los dirigentes responsabilizaron a funcionarios del Gobierno Regional, de postergar repetidamente la entrega del expediente técnico, pese al plazo vencido desde 2025, lo cual viene perjudicando el proyecto.

Condori Supo relató que los funcionarios les prometieron concluir el expediente en junio, pero «igualito, este especialista no está acá, que el otro», denunció, al calificar de excusas reiteradas los argumentos regionales.

Los comuneros advirtieron que, de no cumplirse el compromiso, convocarán a la prensa local y nacional y acudirán al gobierno central para exigir la obra de gran importancia para la población de la zona.

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