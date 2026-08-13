Pobladores de Pisacoma, Kelluyo y Huacullani exigen culminación de carreteras al gobierno regional

El proyecto conectará vías hacia Bolivia, Tacna e Ilo y busca beneficiar a tres distritos y cuatro centros poblados desde 2027

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/08/2026

Pobladores de Pisacoma, Kelluyo y Huacullani exigen carreteras al Gobierno Regional de Puno, mientras convenio Hito 28 se prevé para septiembre

Foto: JAC

Pobladores de Pizacoma, Kelluyo y Huacullani llegaron al hasta la sede del gobierno regional de Puno para exigir carreteras viales, mientras el consejero de la provincia de Chucuito Juli, Basilio Mendoza Uriarte, anunció la firma del convenio para el proyecto Hito 28, prevista para el próximo mes de setiembre.

El proyecto articula la carretera desde el kilómetro 31, con la vía Carangas-Desaguadero, que conecta con Bolivia, Tacna e Ilo, y depende de que los alcaldes distritales categoricen las vías, pues es su competencia de ellos.

El consejero explicó que la región debe sumarse al financiamiento, y afirmó que «las obras quedan para el pueblo», más allá de quién gobierne, tras reunirse con el gerente regional para coordinar el convenio.

Antecedentes, impacto y proyección del proyecto vial

El proyecto sostiene una feria internacional binacional, no cuenta con estudio de pre inversión desde años pasados, mientras otras vías de Chucuito, Pomata y otros Ito, sí avanzan, según mencionaron los pobladores.

La obra beneficiará directamente a tres distritos y cuatro centros poblados, y fortalecerá el intercambio comercial con Bolivia, Tacna, Ilo y Moquegua, según explicó el consejero regional durante la reunión con los pobladores.

El consejero informó que se convocará a los tres alcaldes y al equipo técnico para definir el convenio, con la meta de que la obra se ejecute a partir del año 2027, por ello hizo un llamado a los alcaldes para agilizar el convenio.

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