Exigen que la Fiscalía intervenga en nuevo local del Metropolitano tras traslado forzoso

Los trabajadores cuestionan el nuevo local y piden retirar una funeraria del predio por presuntos riesgos de biocontaminación para pacientes y personal

Ruth Flores
Ruth Flores 12/08/2026

Trabajadores del Metropolitano de Puno exigen intervención fiscal tras traslado forzoso y denuncian pérdida de equipos y falta de condiciones médicas

Foto: Difusión

Luego de haber sido reubicados a otro local, los trabajadores del centro de salud Metropolitano de Puno, demandaron la intervención de la Fiscalía en Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo y Susalud, al advertir la pérdida de equipos, insumos y demás, así como la falta de condiciones para la atención médica, entre otras observaciones.

Precisaron que el desalojo ocurrido el pasado 17 de julio, se habría realizado de manera forzosa sin un plan de contingencia validado, vulnerando las normas de salud vigente y exponiendo a la población al peligro, más aún en plena emergencia sanitaria por sarampión.

Detallaron que el nuevo local no cuenta las condiciones mínimas, además durante el traslado se habrían perdido instrumentos, insumos y equipamiento de áreas como Medicina General y consultorios, Odontología, Farmacia, Obstetricia, CRED, Laboratorio, Cadena de Frío y mobiliario.

Pese a haber transcurrido casi un mes, aseguran que las condiciones siguen siendo las mismas, por lo que demandaron el acondicionamiento del local de acuerdo a las normas que demanda el sector.

Además, exigen el retiro de una funeraria que funciona dentro del mismo predio, al considerar que ello representa un peligro directo para los pacientes y el personal debido a la emisión de gases tóxicos y fluidos corporales con alto riesgo de biocontaminación.

A través de un pronunciamiento, deslindaron algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, señalando que la desidia e improvisación de las autoridades regionales derivó en esta situación.

Etiquetas:
Ruth Flores

Recomendado

Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado Juliaca

Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado

Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua Puno

Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua

JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023 Nacional

JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023

Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore Puno

Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore

Residente de obra Arapa-Achaya favorece a esposa con camioneta y Gobernador de Puno desconoce del tema. Azángaro

Residente de obra Arapa-Achaya favorece a esposa con camioneta y Gobernador de Puno desconoce del tema.

DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y de hospitales en operativo a farmacias y boticas Puno

DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y de hospitales en operativo a farmacias y boticas

Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román Juliaca

Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román

UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras Juliaca

UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras