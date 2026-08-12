Exigen que la Fiscalía intervenga en nuevo local del Metropolitano tras traslado forzoso

Luego de haber sido reubicados a otro local, los trabajadores del centro de salud Metropolitano de Puno, demandaron la intervención de la Fiscalía en Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo y Susalud, al advertir la pérdida de equipos, insumos y demás, así como la falta de condiciones para la atención médica, entre otras observaciones.

Precisaron que el desalojo ocurrido el pasado 17 de julio, se habría realizado de manera forzosa sin un plan de contingencia validado, vulnerando las normas de salud vigente y exponiendo a la población al peligro, más aún en plena emergencia sanitaria por sarampión.

Detallaron que el nuevo local no cuenta las condiciones mínimas, además durante el traslado se habrían perdido instrumentos, insumos y equipamiento de áreas como Medicina General y consultorios, Odontología, Farmacia, Obstetricia, CRED, Laboratorio, Cadena de Frío y mobiliario.

Pese a haber transcurrido casi un mes, aseguran que las condiciones siguen siendo las mismas, por lo que demandaron el acondicionamiento del local de acuerdo a las normas que demanda el sector.

Además, exigen el retiro de una funeraria que funciona dentro del mismo predio, al considerar que ello representa un peligro directo para los pacientes y el personal debido a la emisión de gases tóxicos y fluidos corporales con alto riesgo de biocontaminación.

A través de un pronunciamiento, deslindaron algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, señalando que la desidia e improvisación de las autoridades regionales derivó en esta situación.