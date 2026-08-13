Cuartel de Serenazgo de San Román se entregará la próxima semana

El gerente de Seguridad Ciudadana de San Román, Néstor Santander Hidalgo, anunció que el cuartel de Serenazgo será entregado la próxima semana en Juliaca. La obra registró observaciones de Contraloría que ya fueron subsanadas por la gerencia de infraestructura.

Capacidad

Santander informó que actualmente cuentan con 288 efectivos de Serenazgo. La cifra resulta insuficiente para atender a una población aproximada de 500 mil habitantes en la provincia de San Román.

El gerente confirmó que existe presupuesto aprobado para una nueva convocatoria. El proceso busca incorporar entre 79 y 80 agentes adicionales al cuerpo de seguridad ciudadana.

Vigilancia

Los seis puestos de vigilancia instalados en diferentes puntos de Juliaca funcionan con normalidad. Cada caseta cuenta con personal de servicio las 24 horas del día, según precisó el funcionario municipal.

La central de biocámaras del nuevo cuartel monitoreará más de 200 cámaras en un solo ambiente. El proyecto contempla una ampliación progresiva hasta alcanzar las 250 unidades de videovigilancia.

Entrega

La demora en la entrega respondió a observaciones hechas por Contraloría. El alcalde mostró preocupación para que la gerencia de infraestructura subsane las observaciones de manera inmediata.

El nuevo cuartel incluirá un centro de capacitación para el personal de Serenazgo. Santander evitó detallar la inversión total de la obra porque desconoce esa información presupuestal.