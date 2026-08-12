Juliaca: mujer fallece camino al hospital y sería la octava muerte materna en Puno

Una mujer de 36 años, identificada con las iniciales S.M.H., falleció cuando era trasladada al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, en un hecho registrado durante el último fin de semana. De confirmarse su condición como muerte materna, el caso elevaría a ocho las defunciones de este tipo reportadas en la región Puno durante 2026.

Mujer habría sufrido una hemorragia masiva

Según información preliminar, la mujer habría presentado una hemorragia masiva, presuntamente relacionada con un aborto espontáneo. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada hacia el principal establecimiento hospitalario de Juliaca; sin embargo, habría llegado sin signos vitales.

Las causas exactas del fallecimiento todavía no han sido determinadas. La necropsia de ley será fundamental para establecer qué provocó la muerte y confirmar las circunstancias médicas del caso.

Familiares cuestionan atención y seguimiento

Tras el fallecimiento, los familiares de la mujer expresaron cuestionamientos respecto al seguimiento que habría recibido durante su embarazo.

Según denunciaron, presuntamente no se habrían realizado las visitas domiciliarias ni el seguimiento correspondiente por parte del personal obstetra. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de la investigación.

El caso genera preocupación debido a la necesidad de garantizar una atención oportuna a las gestantes y detectar a tiempo cualquier complicación que pueda poner en riesgo su vida.

Investigan presunta muerte materna

Con este caso, Puno registraría ocho muertes maternas en lo que va de 2026, de acuerdo con la información preliminar proporcionada sobre el hecho.

Las autoridades del sector Salud y el Ministerio Público ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existieron posibles omisiones o responsabilidades en la atención de la paciente.

La necropsia y la revisión de la historia clínica permitirán establecer con mayor precisión la causa de muerte y determinar si el deceso debe ser considerado oficialmente como una muerte materna.

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