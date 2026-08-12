Ayacucho: Familiares y recicladores exigen justicia y cuestionan detención de joven

Familiares de Manuel Andrade Arteaga, conocido como “Cuevita”, y miembros de la Asociación de Recicladores Unidos de Ayacucho realizaron un plantón frente al Poder Judicial de Ayacucho para exigir el esclarecimiento de la balacera ocurrida el 6 de agosto en el jirón Bella Vista, sector Conchopata.

El enfrentamiento terminó con la muerte de Andrade Arteaga, quien recibió un disparo a la altura del cuello. La Fiscalía inició diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos, quién efectuó el disparo y cuál fue la participación de las personas que estuvieron en el lugar.

Familia de “Cuevita” rechaza vínculo con delitos

El hermano de Manuel Andrade rechazó las versiones que relacionan al fallecido con actividades delictivas. Señaló que el joven residía desde hace varios años en Ayacucho y trabajaba en planchado y pintura de vehículos para sostener a su familia.

Los deudos sostienen que Manuel no tenía relación con hechos delictivos y exigen que se esclarezcan completamente las circunstancias de su muerte. Sus restos fueron trasladados a Lima, donde serán sepultados.

Cuestionan detención de joven

Durante la protesta también se reclamó por la situación de Edwin David Quispe, quien permanece detenido tras el incidente.

Su hermana, María Díaz Quispe, reconoció que Edwin estuvo en el lugar, pero sostuvo que su participación fue únicamente como testigo. Cuestionó que permanezca detenido mientras el efectivo policial señalado por la familia continúa en libertad.

Los familiares también afirmaron que otra persona habría participado en el enfrentamiento portando un arma blanca. Esta versión, al igual que las demás afirmaciones realizadas durante la protesta, deberá ser corroborada por las autoridades.

La familia de Edwin también sostiene que el detenido cuenta con domicilio, actividad laboral y responsabilidades familiares, y asegura haber presentado documentación para acreditar su arraigo.

Fiscalía investiga lo ocurrido

Las circunstancias que desencadenaron la balacera aún son materia de investigación. Las diligencias deberán establecer la secuencia de los hechos, las personas que participaron, las armas utilizadas y quién realizó el disparo que provocó la muerte de Manuel Andrade.

Las instancias competentes informaron que las diligencias preliminares tendrán un plazo de 60 días.

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