Arequipa: Transportistas dan tregua por fiestas de la ciudad, pero insistirán en mantener pasaje en S/ 1.30

Las empresas del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa alcanzaron un acuerdo temporal con la Municipalidad Provincial de Arequipa para frenar las medidas de fuerza. En esta reunión, la alcaldesa Ruccy Oscco Polar conversó con los dirigentes y representantes del gremio. Ambas partes pactaron suspender la protesta anunciada para garantizar el desplazamiento continuo de los ciudadanos durante las celebraciones por el 486.° aniversario de Arequipa. De esta manera, el servicio funcionará con normalidad durante los días centrales de festividad en la Ciudad Blanca.

El representante de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, Yoni Calle Cabello, explicó que este compromiso busca proteger el bienestar de la población local. Durante las conversaciones, la autoridad edil advirtió la posibilidad de resolver las concesiones a las empresas que dejen sin servicio a los usuarios. No obstante, las partes decidieron entablar un nuevo mecanismo de trato directo que permita evaluar detenidamente las propuestas económicas. La dirigencia de la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa, representada por Patricia Velásquez, señaló que radicalizarán las manifestaciones en caso de no concretarse un incremento tarifario favorable.

Las negociaciones contaron también con la presencia de representantes del sector educación, la autoridad prefectural y defensores de los derechos ciudadanos. La confirmación de la tregua temporal llevó a las autoridades educativas regionales a emitir un comunicado oficial disponiendo el reinicio de las clases escolares. Esta medida brinda tranquilidad a miles de estudiantes y familias que dependían del transporte urbano para dirigirse a sus instituciones. Las autoridades municipales reiteraron la importancia de mantener una comunicación constante para asegurar que las festividades transcurran sin inconvenientes viales.

A pesar de la pausa en las movilizaciones, las discrepancias sobre el valor real del pasaje urbano continúan presentes en el escenario local. Mientras el municipio sostiene la necesidad de fijar el costo en S/1.00, las distintas empresas concesionarias continúan cobrando S/1.30. El gerente del área municipal de transportes precisó que la nueva propuesta formal iniciará un trámite procedimental específico. Por ello, las conversaciones se extenderán en los próximos días para revisar técnicamente cada uno de los planteamientos presentados por las partes involucradas.

Evaluación de tarifas y empresas concesionarias

Las coordinaciones recientes revelan una marcada división entre las distintas empresas concesionarias que brindan el servicio en la provincia. Un grupo integrado por seis operadores muestra un firme desacuerdo respecto al pedido municipal de reducir el pasaje a S/1.00. Entre las empresas que demandan mantener la tarifa actual figuran Cotum Express, Transcayma, Etrabus, Cono Norte, Unión Arequipa y Megabus. Estas organizaciones afirman que el precio de S/1.30 resulta indispensable para cubrir los costos de operación y mantenimiento diario de los vehículos.

Por otro lado, existen consorcios que mantienen una postura diferente respecto a las negociaciones iniciadas con la comuna de Arequipa. Firmas como Unión Grau, Emarsitran, Arequipa Masivo y Characato-Sabandía evalúan vías alternativas de entendimiento con la autoridad provincial. La Municipalidad Provincial de Arequipa remarcó que las unidades vehiculares brindarán atención regular este jueves trece de agosto. La meta compartida por las autoridades locales radica en sostener el diálogo constante sin perjudicar el libre tránsito de los residentes durante la festividad regional.

El desenlace de las tratativas técnicas determinará la estabilidad del sistema de tránsito en el ámbito provincial durante las semanas posteriores a los festejos. Los dirigentes del sector transporte aguardan una respuesta favorable a sus planteamientos presupuestales, en tanto que la administración provincial prioriza la protección del presupuesto de los usuarios. Ambas partes coinciden en sostener reuniones técnicas para dirimir la controversia antes del término del periodo acordado. Por el momento, los pasajeros realizarán sus viajes cotidianos abonando la tarifa de S/1.30 mientras concluyen las reuniones de trato directo.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho