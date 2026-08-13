La Libertad está entre las regiones con menor ejecución de inversión pública del país

Entre enero y julio, La Libertad ejecutó 38.3% de su presupuesto de inversión pública (S/ 3.7 mil millones) en los tres niveles de gobierno. Es el noveno avance más bajo del país y está por debajo del promedio nacional (45.6%). Este rezago retrasa las inversiones que deben mejorar los servicios públicos y la competitividad regional, reportó el Instituto Peruano de Economía (IPE).

La ejecución del Gobierno Nacional en la región alcanzó el 49.7%, impulsada por los proyectos de orden público y seguridad (62.7%), sobre todo los de gestión de riesgos y emergencias. Aun así, avanzó por debajo del promedio nacional (55.5%).

Mal en sectores Educación, Salud y Agropecuario

En contraste, el Gobierno Regional ejecutó el 34.1% de su presupuesto de inversión, la sexta tasa más baja del país y ligeramente inferior al promedio nacional (34.4%). El principal freno es educación (37.9%), que concentra casi la mitad del presupuesto: 40 de los 113 proyectos de mejora de servicios y construcción de infraestructura educativa aún no empiezan. Los sectores agropecuario (37.5%) y salud (19.8%) también registraron bajos niveles de avance.

Municipalidades de mal en peor

Asimismo, las municipalidades ejecutaron solo el 31.1% de su inversión, por debajo del promedio nacional (36.2%). Ocho de cada diez municipalidades ejecutaron menos de la mitad de los recursos asignados, con los menores avances en los distritos de Uchumarca (2.5%) y Ucuncha (3.8%). La ejecución más lenta se concentra en las funciones de transporte (27.9%) y saneamiento (29.1%), que acumulan más de la mitad del presupuesto de inversión de los gobiernos locales. Entre las obras retrasadas figuran la reparación del pavimento de la avenida América Sur en el distrito de Trujillo y el mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en el distrito de Florencia de Mora.

A la baja ejecución se suman problemas de eficiencia. Según el Índice Local de Eficiencia en la Inversión Pública (ILEI), elaborado por Videnza Instituto, al tercer trimestre de 2025 la provincia de Pataz acumuló un retraso promedio de 985 días (dos años y ocho meses) frente a los plazos programados. Ello la ubica entre las 25 provincias con mayores retrasos del país.

Obras paralizadas

También falta continuidad en las inversiones. Según la Contraloría, al primer trimestre de 2026, La Libertad fue la segunda región con mayores costos acumulados por obras paralizadas (S/ 4.9 mil millones), monto superior a su presupuesto anual de inversión (S/ 3.7 mil millones). Este rezago cobra especial relevancia ante la alta probabilidad de un Fenómeno El Niño de intensidad fuerte. Al cierre de 2025, el 53.6% de los proyectos de gestión de riesgos y emergencias se encontraban paralizados o abandonados, según cálculos del IPE. Peor aún, esa proporción aumentó desde 38.9% en 2019.

Frente a este escenario, es clave fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales para acelerar la formulación, ejecución y seguimiento de las inversiones públicas. Sumado a ello, se deben aprovechar mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuesto (OxI), especialmente para priorizar intervenciones preventivas e infraestructura resiliente ante desastres naturales.

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