Jaén: rondas de Bellavista cuestionan liberación de ecuatorianos intervenidos por presunta minería ilegal

El presidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas de Bellavista cuestionó la liberación de ocho personas intervenidas durante un operativo contra minería en el sector Playa Grande, cerca de Huallape. Según informó Jaime Córdova, presidente de la organización rondera, la intervención se realizó el sábado 8, alrededor de las 8 a.m., en coordinación con la Policía Nacional.

Durante la intervención fueron encontrados siete ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y un ciudadano peruano, quienes presuntamente realizaban actividades mineras. De acuerdo con la información del dirigente, las autoridades hallaron mangueras, zaranda metálica, motores, entre otros.

Asimismo, señaló que uno de los intervenidos presentó documentación relacionada con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), documento que será un elemento importante para el desarrollo de las investigaciones y para determinar si la actividad que realizaban contaba con la autorización correspondiente.

La preocupación de las rondas se incrementó luego de conocer que los ocho intervenidos recuperaron su libertad. Ante ello, el dirigente manifestó su malestar y pidió a la Fiscalía Ambiental continuar con las investigaciones.

Finalmente, el representante advirtió sobre el posible impacto ambiental que generarían estas actividades, especialmente por la contaminación del río Chinchipe, cuyas aguas son utilizadas por pobladores de La Guayaba y otras comunidades.

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