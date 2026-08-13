Policía asesina de un disparo en la cabeza a su pareja tras fiesta de Santiago y escapa, en Huancayo

La madrugada de este jueves, una joven de 24 años murió tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de su enamorado, un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un inmueble ubicado en el jirón Torre Tagle N.° 1305, en el distrito de Chilca, en Huancayo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. En el tercer piso del inmueble, los policías de Chilca encontraron a una persona tendida en el piso, en posición de decúbito dorsal, con sangrado en la cabeza y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel A. Carrión.

En la cabeza

La joven fue identificada como María Fernanda Jurado Onton (24), quien domiciliaba en el sector La Rivera. A las 12:40 a. m., Paulina Onton Zapata (57) llegó al lugar y manifestó ser la madre de la herida.

Según el reporte médico del Hospital Daniel A. Carrión, María Fernanda falleció a la 1:28 a. m. debido a un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con las primeras diligencias, la joven habría estado junto a su enamorado, el suboficial de segunda Juan Johnel Cóndor Jayo, integrante del Escuadrón Verde, luego de participar en una fiesta de santiago organizada por la familia del policía, en el distrito de Chilca, animada por una orquesta folclórica.

Escapa

Tras el ataque, el agente habría abandonado el lugar. Cuando los policías acudieron al inmueble, Ayde Jayo Alvarado manifestó que en el cuarto vivía su hijo, pero dijo desconocer dónde se encontraba. La mujer no quiso brindar mayores detalles a los agentes.

El suboficial es buscado por la Policía mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo y determinar responsabilidades por la muerte de la joven.

Asimismo, trascendió que Cóndor Jayo anteriormente prestó servicio en la comisaría de Huancayo y que incluso realizaba presentaciones de rap vinculadas a su institución policial.

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