Hasta 75% del Centro Histórico de Ayacucho podría sufrir daños en caso de sismo

Un sismo de magnitud seis, con epicentro en el distrito de Socos y una profundidad de entre 17 y 30 kilómetros, será el escenario planteado para el simulacro que se desarrollará este viernes 14 de agosto en Ayacucho. El ejercicio busca poner a prueba la preparación de la población y de las instituciones frente a un movimiento que, por sus características, podría generar daños importantes en zonas con edificaciones vulnerables.

El II Simulacro Nacional Multipeligro se realizará a las 3:00 de la tarde en todo el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La jornada forma parte de las acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante peligros naturales o provocados por la acción humana.

En Ayacucho, el ejercicio tendrá una atención especial en la zona central de la ciudad. Según explicó Wilber Martínez, responsable de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del COER Ayacucho, los equipos de primera respuesta se concentrarán en los mercados F. Vivanco, Santa Clara, Grau y 12 de Abril, donde se espera evaluar la capacidad de evacuación y atención ante una emergencia.

El punto crítico: la vulnerabilidad de las viviendas

El escenario del simulacro cobra especial relevancia por las condiciones de algunas edificaciones del centro histórico de Ayacucho. Martínez advirtió que la autoconstrucción, las edificaciones que no han seguido criterios técnicos y la falta de evaluación profesional pueden incrementar el nivel de vulnerabilidad ante un movimiento sísmico.

De acuerdo con el funcionario, si ocurriera un evento con las características planteadas en el ejercicio, entre el 70 % y 75 % de la infraestructura del centro histórico podría resultar afectada, una estimación utilizada para representar el escenario de riesgo del simulacro y no una predicción de daños reales.

La situación pone el foco no solo en la magnitud de un eventual sismo, sino también en las condiciones de las construcciones. Una vivienda puede encontrarse en una zona sísmicamente activa, pero el nivel de daño dependerá, entre otros factores, de la calidad de la edificación, el tipo de suelo y el cumplimiento de criterios técnicos de construcción.

La recomendación de las autoridades es que las familias utilicen el simulacro para identificar sus zonas seguras internas y externas, definir las rutas de evacuación y asignar responsabilidades entre sus integrantes.

Martínez señaló que un plan familiar de emergencia no necesita ser un documento extenso. Puede consistir en una hoja en la que se determine quién ayudará a los adultos mayores, quién se encargará de los niños y quién llevará la mochila de emergencia durante una evacuación.

Esta mochila debe contener elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, abrigo, botiquín, linterna, silbato y radio. También debe adaptarse a las necesidades de cada familia, por ejemplo, incluyendo pañales o medicamentos que utilicen de manera habitual algunos de sus integrantes.

Asimismo, las rutas de salida deben mantenerse despejadas. Pasadizos ocupados con objetos, puertas bloqueadas u obstáculos pueden dificultar una evacuación cuando existe poco tiempo para reaccionar.

Los sismos no pueden predecirse

El simulacro también ocurre en un contexto de preocupación ciudadana por mensajes difundidos en redes sociales que anuncian supuestos terremotos para determinadas fechas.

Frente a ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una advertencia clara: los sismos no pueden predecirse. El organismo señala que no es posible determinar anticipadamente la fecha, hora, ubicación y magnitud exactas de un terremoto.

Por esa razón, las autoridades recomiendan no compartir información sin respaldo oficial y concentrar los esfuerzos en medidas que sí pueden reducir el riesgo: conocer las zonas seguras, establecer rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia y participar en los simulacros.

El ejercicio del viernes no significa que vaya a ocurrir un sismo de magnitud seis en Socos. Se trata de un escenario diseñado para poner a prueba la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. La principal evaluación será, por tanto, cuánto está preparada la población y qué tan rápido pueden reaccionar las instituciones ante un evento que no puede anunciarse con anticipación.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada