Puno: SUNASS detecta cloración insuficiente en el agua destribuida en Ilave

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 13/08/2026

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) detectó bajos niveles del cloro residual libre en el agua distribuida en Ilave, durante una verificación al sistema de agua administrado por…

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) detectó bajos niveles del cloro residual libre en el agua distribuida en Ilave, durante una verificación al sistema de agua administrado por la Unidad de Gestión Administrativa de Servicios de Saneamiento (UGASS) Ilave.

Javier Pineda Ancco, jefe de la Sunass en Puno, informó que los resultados de la evaluación evidenciaron que la concentración de cloro residual libre, tanto a la salida del reservorio n.° 01 como en la red de distribución, registró valores menores a 0.5 mg/L, por debajo del nivel establecido para una adecuada desinfección del agua.

Ante ello, Pineda señaló que la Sunass alertó a la UGASS Ilave para que adopte, de manera inmediata, medidas preventivas, correctivas y operativas orientadas a restablecer los niveles adecuados de cloración y reducir los riesgos sanitarios para la población.

Por otro lado, respecto al incremento de los montos cobrados a los usuarios, la Sunass otorgó a la UGASS Ilave un plazo de cinco días hábiles para remitir la información que sustente dichas variaciones y acredite que estas fueron comunicadas oportunamente a los usuarios.

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