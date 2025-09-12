Andrés Medina reactiva actividades culturales tras 3 años

El promotor cultural Andrés Medina anuncia la reactivación de actividades culturales en Puno después de tres años de ausencia mientras impulsa bibliotecas infantiles en municipalidades distritales. Medina revela que ya instaló una biblioteca infantil en Jayllihuaya de la provincia de Puno, que funciona miércoles y viernes con talleres de origami, pintura y lectura al aire libre para formar ciudadanos críticos.

La primera actividad programada será una muestra pictórica denominada «Patrón estético de las culturas ancestrales de América» que se inaugurará el 15 de septiembre. Esta exposición estará montada en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional del Altiplano en el Parque Pino ubicado en jirón Lima 272.

La muestra pictórica cuenta con cinco artistas que previamente expusieron en Coricancha en la ciudad del Cusco antes de llegar a Puno. La exposición permanecerá abierta al público desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre para estudiantes y toda la población puneña.

El mismo día de la inauguración se realizará una ponencia sobre teoría del color a las seis de la tarde en el mismo local. Medina considera estas actividades como el inicio de una agenda cultural constante que compartirá regularmente a través de Radio Pachamama.

El promotor cultural explica que durante estos años recorrió comunidades fuera de Puno y otros departamentos para observar el movimiento cultural existente. Medina identificó que las actividades culturales se concentran en el centro de la ciudad mientras las zonas sin señal de internet quedan desatendidas.

Las bibliotecas infantiles buscan llegar a lugares donde no existe señal de comunicación ni internet para atender a poblaciones menos favorecidas. Medina propone armar bibliotecas y llevar actividades culturales a esos lugares alejados del centro urbano como una necesidad prioritaria en el departamento.

La biblioteca infantil de Jayllihuaya ya muestra resultados positivos porque los niños corren hacia la municipalidad y suben al tercer piso buscando libros. Medina considera importante que los niños se apropien de estas instituciones que antes les resultaban frías e inaccesibles para el público infantil.

Medina sostiene que la formación cultural temprana evita que los niños sean dependientes de sus padres en el futuro académico. La estimulación desde el nacimiento mediante cuentos y tradición oral desarrolla imaginación y creatividad para formar ciudadanos independientes que comprenden lo que leen.

El promotor advierte que los niños formados en desarrollo humano desde pequeños se convierten en ciudadanos de bien y autoridades sensibles. Medina considera que las actuales autoridades carecen de sensibilidad para vivir en vida colectiva porque no desarrollaron su identidad cultural durante la infancia.

La metodología empleada en estas actividades es lúdica para hacer que los niños gusten de los libros sin imposiciones académicas. Medina rechaza las charlas magistrales y prefiere actividades extracurriculares que generen adicción natural hacia la lectura mediante el disfrute y la participación voluntaria.

Medina considera que el sistema educativo peruano está militarizado y crea personas sumisas con miedo sin otorgar libertad a los estudiantes. El promotor propone adoptar el modelo Montessori de aula abierta porque todos los niños son genios con potencialidades que deben ser reconocidas.

El especialista asegura que los niños aymaras llevan en su ADN la capacidad matemática heredada de culturas ancestrales que construyeron centros arqueológicos desafiando la física. Medina rechaza que en las aulas se diga que no pueden ser matemáticos porque considera que todos son genios naturales.

La cultura Pucara domesticó más de cinco mil variedades de papa, manejó camélidos sudamericanos, desarrolló sistemas de riego y dominó medicina, espiritualidad y astronomía. Medina lamenta que esta información ancestral haya sido cortada del conocimiento actual transmitido en las instituciones educativas formales.

El promotor planifica una caminata desde Puno hasta Sillustani en las próximas semanas con estudiantes para mostrar el legado ancestral existente. Medina invita a recorrer la región caminando para descubrir tambos, observatorios y evidencias de cómo las culturas ancestrales manejaban el clima y las constelaciones.

Medina exhorta a padres de familia a hablar a los niños con voz clara desde el nacimiento porque son muy inteligentes y captan todo.