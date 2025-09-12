Ayacucho: Empresario habría sido asesinado tras negarse pagar extorsión

La misteriosa y trágica muerte de Edwin Lagos Ramírez (46), empresario natural del distrito de Tambo (La Mar), apuntaría a un presunto caso de extorsión en el Vraem. De acuerdo con las últimas informaciones, el padre de familia habría recibido amenazas y, al negarse a pagar, fue cruelmente asesinado.

Lagos Ramírez era gerente y propietario de un conocido recreo campestre en la zona. Su cuerpo fue hallado en posición de decúbito ventral, con las manos atadas a la espalda y las piernas sujetas, a solo 50 metros del río Apurímac, en el sector de Paripanco, centro poblado de Quisto Valle, distrito de Pichari. La víctima presentaba un disparo en la cabeza. Según el resultado de la necropsia, el deceso se produjo por traumatismo encéfalo craneano abierto ocasionado por proyectil de arma de fuego, además de fractura de cráneo y laceración encefálica.

La Fiscalía Provincial Mixta de Pichari asumió las investigaciones. Como parte de las diligencias, se ordenó la recolección de evidencias en la escena del crimen, la toma de declaraciones a familiares y testigos, la revisión de cámaras de seguridad, pericias a los pasadores utilizados para maniatar a la víctima y el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional trabajan para identificar y capturar a los responsables de este violento crimen, que no solo enluta a una familia, sino que también generó gran alarma en el Vraem por la manera en como acabaron con su vida.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada