Consejeros oficialistas de Puno frenan citación a gerente regional para que rinda cuentas sobre obras paralizadas

Los consejeros regionales movimiento regional Reforma y Honradez por más Obras de Puno rechazaron con 12 votos la propuesta para que el gerente general del gobierno regional, Óscar Macedo Cárdenas, asista al pleno del consejo y explique los avances, desaciertos y el uso de los recursos en la gestión regional.

La decisión de la mayoría de los fiscalizadores fue tomada sin debate previo, lo cual impide que la población conozca detalles sobre las obras paralizadas y los proyectos del gobierno regional.

La iniciativa impulsada por un grupo de consejeros buscaba que Macedo Cárdenas rindiera cuentas directamente ante los fiscalizadores de las trece provincias de la región. Sin embargo, la mayoría oficialista desestimó la convocatoria sin ofrecer justificaciones durante la votación, lo que generó descontento entre quienes promovieron la propuesta.

La consejera por la provincia de Huancané, Leyder Carina Puma Ojeda, argumentó que su voto en contra se debió a que prefieren evaluar la gestión del gerente después de la audiencia pública de rendición de cuentas, programada para el 30 de setiembre.

Además, mencionó que en su provincia sí se ejecutan obras, aunque no aclaró la situación en las otras 12 provincias de Puno, donde proyectos como el Hospital Manuel Núñez Butrón y el Materno Infantil siguen paralizados.

En contraste, el consejero de Yunguyo, Rolando Rivera Zevallos, uno de los promotores de la citación, lamentó la decisión. Señaló que el gerente regional debe responder por las obras detenidas, que afectan servicios básicos como salud e infraestructura.

«La población merece respuestas sobre por qué proyectos prioritarios no avanzan», afirmó Rivera Zevallos, sin recibir apoyo de sus colegas.

La falta de transparencia en la votación y la ausencia de un debate previo generaron cuestionamientos entre consejeros de oposición. Mientras algunos piden esperar a la audiencia pública, otros exigen que el gerente regional explique, sin más demoras, el destino de los fondos y los plazos para reactivar las obras paralizadas.

El rechazo a la citación ocurre en un contexto donde Puno enfrenta retrasos en proyectos, como hospitales y carreteras, que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Ante este escenario, organizaciones sociales de la región de Puno anunciaron que vigilarán de cerca la audiencia del 30 de setiembre y exigirán respuestas concretas.