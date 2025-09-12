domingo 14, septiembre 2025
San Román

Fiscalía interviene obra y encuentra in situ más de 7 mil bolsas de cemento vencidos de los 10 mil 500 denunciados

La inversión supera los siete millones de soles y ahora enfrenta denuncias por malversación y riesgos estructurales en obras públicas de la urbanización Santa María I

Pachamama Radio | Reynaldo Puma
Pachamama Radio | Reynaldo Puma
encuentra in situ más de 7 mil bolsas de cemento vencidos ERPQ
Fiscalía anticorrupción interviene la obra y constata uso de más de 10 mil bolsas de cemento vencido en el proyecto del Parque Temático Centenario en Juliaca
Foto: © Pachamama Radio ERPQ

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno intervino la obra del Parque Temático Centenario en Juliaca en la urbanización Santa María I, tras denuncias sobre uso de cemento vencido.

Los regidores de San Román Javier Chura Espirilla, Liz Yazmin Luque Curazi , Laidy Vanessa Quispe Apaza y Ovidio Tumi Miranda presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público por más de 10,500 bolsas de cemento vencidas encontradas en la obra.

La obra denominada oficialmente «Mejoramiento de Servicios de Espacios Públicos de la Urbanización Santa María I» contempla una inversión millonaria de 7,197,914 soles y actualmente enfrenta serias irregularidades.

Javier Chura Espirilla
Regidor Javier Chura Espirilla | Foto: ERPQ

El regidor Chura Espirilla reveló que «el cemento ya está vencido desde el 28 de agosto» y confirmó que los materiales fueron distribuidos a otras obras municipales afectando su calidad estructural.

La Dirección Contra la Corrupción DIRCOCOR Puno acompañó la intervención fiscal mientras los funcionarios municipales enfrentan acusaciones de malversación de fondos públicos por usar materiales deteriorados en construcciones.

«Para nosotros no sirve ese cemento, ya no garantiza la durabilidad ni la resistencia», declaró el regidor quien exige el cese inmediato de funcionarios responsables de la Gerencia de Infraestructura.

La denuncia alcanza al alcalde provincial como titular del pliego ejecutivo mientras la subgerente de obras públicas Patricia Pilco Borda enfrenta responsabilidades directas por supervisar proyectos con materiales vencidos desde hace quince días.

Pachamama Radio | Reynaldo Puma
Pachamama Radio | Reynaldo Puma
