Consejo Regional de Puno cita a subgerenta de Territorio para que explique defensa de límites con Moquegua

El Consejo Regional de Puno aprobó con 18 votos citar a la subgerenta de Ordenamiento y Demarcación Territorial, Belinda Yaneth Cabada Catacora, para que informe sobre las acciones tomadas en la disputa territorial con Moquegua y cómo ha defendido los límites de Puno.

La decisión surge tras el reclamo de pobladores y la reciente ordenanza de Moquegua que intenta anexar los centros poblados de Titiri y Aruntaya, territorios que, según fallos judiciales, pertenecen a Puno.

El consejero por la provincia de Puno, Alfredo Ucharico Uruchi, advirtió que parte de la información no puede revelarse porque el caso está en proceso judicial. Sin embargo, aseguró que la funcionaria ya ha informado a los pobladores de la zona fronteriza de Pichacani-Laraqueri sobre los avances, aunque no detalló acciones concretas para proteger los territorios en conflicto.

Un sector de la población puneña cuestiona la falta de proyectos de inversión en las zonas fronterizas, lo que debilita la presencia de Puno en territorios que Moquegua intenta adjudicarse. Exigen que las autoridades regionales actúen con firmeza para evitar la pérdida de soberanía sobre Titiri y Aruntaya, que históricamente han sido reconocidos como parte de Puno.

En 2017, la Secretaría de Ordenamiento Territorial emitió el Informe N° 045, que confirmó la pertenencia de estos centros poblados a Puno. Aunque Moquegua logró anular temporalmente este documento, en noviembre de 2022, la Corte Superior de Puno restituyó su validez y dejó sin efecto la sentencia moqueguana.

Pese a ello, el pasado 10 de setiembre, la Municipalidad de Mariscal Nieto (Moquegua), liderada por el alcalde John Larry Coayla, aprobó una ordenanza que busca cambiar la jurisdicción de Titiri y Aruntaya al distrito de Carumas, reavivando el conflicto.

Los pobladores insisten en que Puno no ha hecho lo suficiente para consolidar su presencia en la zona. Denuncian que, mientras Moquegua avanza con acciones legales y administrativas, las autoridades puneñas no promueven inversiones ni gestiones que refuercen el control sobre estos territorios, dejando en riesgo su pertenencia a la región.

La citación a la subgerenta Cabada Catacora busca esclarecer qué estrategias se han implementado para defender los límites regionales y por qué, a pesar de los fallos a favor, Moquegua sigue avanzando en su reclamo. La sesión del pleno será para conocer si hay un plan real o solo declaraciones sin acciones.

Fiscalizadores anunciaron que exigirán respuestas claras en el pleno y, de no haber avances, evaluarán medidas legales para presionar a las autoridades. El tema no solo es judicial, sino también político: Puno debe demostrar con hechos que Titiri y Aruntaya son suyos, antes de que Moquegua consiga imponer su versión.